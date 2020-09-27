الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيئية محور دورة تدريبية لفائدة موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في كل من قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان وقطاع الشؤون الإدارية والمالية – إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل دورة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وسبل إدراجها في تخطيط السياسيات” وذلك على مدى أربعة أيام (21-24/9/2020) لفائدة (15) موظفة وموظفا يمثلون (6) قطاعات بالأمانة العامة في إطار برنامج التعاون “الحوار” القائم مع المفوضية الأوروبية.

وقد صرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة التدريبية اهتمت بالتعريف بماهية حقوق الإنسان وبالأطر القانونية والمؤسسية الناظمة لها، مع التركيز على الآليات القائمة تحت مظلة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والنصوص المرجعية التي تحكم عمل منظومة حقوق الإنسان في نطاق العمل متعدد الأطراف.

كما عكف القائمون على الدورة التدريبية على توضيح الروابط القائمة بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، علاوة على تطبيقات حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية، لا سيما المعايير والمبادئ البيئية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالقرار رقم 766 الصادر عن الدورة العادية (30) المنعقدة بتونس بتاريخ 31/3/2019، أكدت على ضرورة بناء القدرات لدى أطراف المنظومة العربية كافة، بما في ذلك العاملين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من منطلق أن النهوض بحقوق الإنسان، وكما أكدت على ذلك الاستراتيجية، يعتمد على الموارد البشرية، الأمر الذي يتطلب بناء القدرات المعرفية والتقنية والتنظيمية للمعنيين بهذا المجال والقائمين عليه.