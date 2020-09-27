هيئة الكتاب تتنقل إلى كتاب مصر بالمحافظات من خلال وحدة المؤلف

فى إطار تجهيزات معرض الإسكندرية للكتاب الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د هيثم الحاج علي ،فى الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ بأرض كوتة ،سيتم تواجد مقر لوحدة خدمة المؤلف داخل المعرض ،كما ستتواجد وحدة خدمة المؤلف بالمعارض كافة التى تقيمها هيئة الكتاب بمختلف محافظات الجمهورية.

وكانت وحدة خدمة المؤلف قد تم تأسيسها مع نهايةعام ٢٠١٩ وتم تدشينها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى يناير ٢٠٢٠ ، بهدف خدمة ومساعدة الكتاب والمؤلفين المتقدمين لنشر أعمالهم بداية من التقدم وإرسال الأعمال للجنة الفحص وحتى طباعتها وطرحها بالمكتبات.

وتعد وحدة خدمة المؤلف هى الإدارة الوحيدة داخل هيئة الكتاب المنوط بها استلام أعمال المؤلفين والتعامل معهم.