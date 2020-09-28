رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يشيد بإنتخايات نادى السيارات

أسفرت إنتخابات نادى السيارات والرحلات المصرى الدورة الإنتخابية 2020/ 2024 والتى أجريت يومى 24، و25 سبتمبر الجاري وتم إعلانها رسمياً عن تشكيل المجلس وفقاً للتالى :-

المهندس علي عيسي, رئيس المجلس

الاستاذ محمد عسكر، نائباً للرئيس

نبيل البشبيشي، اميناً للصندوق

المهندس ايهاب لهيطه، عضواً

الدكتورة داليا منصف، عضواً

المهندس رؤوف جعفر، عضواً

الدكتور احمد زهدي، عضواً

الاستاذ يسري اسماعيل، عضواً

اللواء مقبل يوسف، عضولً

الدكتورة ميان رسلان، عضواً

الدكتور حسن شاكر، عضواً

وقال عادل المصرى،. رئيس محلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن إنتخابات النادي المصرى للسيارات والرحلات (عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية) قد أجريت فى اجواء رائعة واتسمت بالود بين الجميع إستهدافاً لمصلحة النادى العريق الذى انشئ عام 1905 والذى مر على إنشائه 115 عاماً وهو أحد الاعضاء المؤسسين للإتحاد الدولى لرياضة السيارات.

وقدم رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التهنئة للمجلس الجديد، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، معرباً عن تطلعاته لإستعادة النادى لأمجاده في إقامة وإستقدام الأحداث العالمية والمحلية في السياحة الرياضية وماراثونات السيارات والتى تكون أحد عناصر الجذب السياحي لمصر.

ودعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، المجلس الجديد لنادى السيارات والرحلات المصرى، لوضع أجندة بالمناسبات الرياضية في المحركات والسيارات والسفاري لما لها من أهمية في الترويج للمقصد السياحي ” خارجياً “، ولتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية المناظرة في البلدان الأخري، بما يسهم في التبادل بين الطرفين وتعميق التعاون والتنسيق في إقامة الأحداث الكبري.

يذكر أن نادى السيارات والرحلات المصرى، يخضع للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قد أصدر قراراً تنظيمياً لعملية متابعة سير إنتخابات مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات المصرى، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء إنعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصرى، طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والتى أجريت يومي 24 و25 سبتمبر الجارى تحت الإشراف القضائى.