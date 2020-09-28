وزيرة التجارة والصناعة تبحث سبل الارتقاء بصناعة ودباغة الجلود وزيادة معدلات الانتاجية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان قطاع صناعة ودباغة الجلود يعد احد اهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي حيث تتمتع مصر بامكانيات وخبرات وتاريخ طويل في هذا المجال، مشيرة الى ثقة القيادة السياسية في مصر في مجتمع الاعمال والمصنعين المصريين في ادارة وتشغيل مختلف المشروعات الصناعية .

واشارت الى اهمية تحقيق المزيد من التعاون بين العاملين في هذا القطاع في مجالات الدباغة والتصنيع لانشاء مشروعات استثمارية تحقق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول الى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى ، الامر الذى يسهم فى جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط وانما على المستوى الدولي أيضا .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية حيث استعرض اللقاء سبل الارتقاء بصناعة الجلود في مصر ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الجلدية .

حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى ، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى لصناعة ودباغة الجلود وجمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود ، ومحمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود ، بالاضافة الى شريف يحيى ومحمد مهران عن شعبة الجلود بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقالت الوزيرة ان الحكومة حريصة على توفير منتجات جلدية للسوق المحلي بجودة عالية واسعار تناسب محدودي الدخل ، مشيرة الى مساندة الحكومة لهذا القطاع الهام واستعدادها لجلب الخبرات العالمية لتطويره من خلال الاستعانة بخبراء عالميين لنقل التكنولوجيات الدولية المتطورة للصناعة الوطنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.

واشارت جامع الى اهمية تعظيم الاستفادة من الانتاج المصري من الجلود الخام وعدم تصديره فى صورته الاولية خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى وتصدير منتجات تامة الصنع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمتعلقة بسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية . لافتة الى ان مدينة الجلود بالروبيكى ساهمت في احداث نقلة كبيرة فى مجال دباغة وتصنيع الجلود ووفرت كافة الخدمات للعاملين في هذا المجال.

ومن جانبهم أكد المشاركون فى الاجتماع حرصهم على تنمية وتطوير صناعة ودباغة الجلود خاصة وان مصر تمتلك المقومات اللازمة لاقامة صناعة جلود حقيقية وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ، مشيرين فى هذا الاطار الى انه يجرى حاليا السعى نحو انتاج مصنوعات جلدية تلبى احتياجات السوق المحلى وبأسعار تتناسب مع محدودى الدخل ، وهو التوجه الذى تدعمه وزيرة التجارة والصناعة .