“أمهات مصر” يشيدن بقانون الهيئة الوطنية لجودة التعليم الفني

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقانون إنشاء وتنظيم الهيئة المصرية الوطنية لضمان الاعتماد والجودة في التعليم والتدريب والتقني والفني والمهني.

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن الارتقاء التعليم الفني بالتعليم الفني وتطويره والعمل علي جودته أحد العوامل الرئيسية التي تعمل علي نهوض الدول وتنميتها وتقضي علي البطالة وتخلق فرص عمل في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن المهام المكلفة بها هيئة تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، حيث تهتم هذه الهيئة بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.

كنا تركز علي تطبيق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، علي أن تكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وتهتم الهيئة بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتحدد ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.

كما تشمل مهامها اعتماد شهادات تخرج الطلاب الطلاب، حيث سيكون مدون بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي، علما أن هذه الهيئة لن تتعارض مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتقوم الهيئة بإرسال لجانا متخصصة للمدارس الفنية لكي تتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع.