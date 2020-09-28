وزير البترول يتراس اجتماع اللجنه الجغرافيه لمنطق مسطرد

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة.

اكد الملا اهمية الاستمرار في رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في اطار برنامج متكامل لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية علي مستوي الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضارى يليق بقطاع البترول، كما اكد اهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغي الحفاظ علي مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص علي غرس مفاهيم السلامة والحفاظ علي المكان كثقافة لدي العاملين.

ووجه الملا خلال الاجتماع بمراجعة المهام والاختصاصات و المسئوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام احدث التكنولوجيات في مجال التأمين والسلامة الامر الذي يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة.

واكد الملا التزام قطاع البترول بدوره في عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة في اعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة في هذا المجال.

وحرص المهندس طارق الملا علي توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصفاة المصرية للتكرير مُثمنا مجهوداتهم المتواصلة التي ساهمت في ظهور قطاع البترول بشكل حضاري يليق بمكانته كأحد اهم قطاعات الدولة.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و رؤساء شركات القاهرة لتكرير البترول وانابيب البترول والتعاون للبترول وبتروجاس وبتروجت.