برلمانى يشيد بحديث السيسي عن دور الإعلام فى الحفاظ على مصر

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالحديث المهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور الاعلام فى بناء الدولة المصرية والحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة المخاطر التى تواجه مصر وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى منها مشروع تكرير البترول بمسطرد.

ووجه “إسماعيل” فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لوكالة الأنباء الفرنسية بعد كشفها لكذب وفبركة جماعة الإخوان الإرهابية بشأن الدعوات التخريبية التى تقوم بها وعرض فيديوهات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع بل ويعود تاريخ تصويرها لـ7 سنوات ويتم تركيب صوت على هذه الفيديوهات لتخدم أهدافهم الخبيثة.

وقال إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بكل الأكاذيب والسموم والإشاعات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والعار والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا.

مؤكدا أن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت تقريرا جاء فيه في ظلّ الدعوات للتظاهر في مصر التي أطلقها المقاول المعارض المقيم في الخارج محمد علي والاحتجاجات على حملة إزالة المباني المخالفة ظهر على صفحات مواقع التواصل باللغة العربية مقطع فيديو قيل إنه صُوّر حديثاً في القاهرة وهو يُظهر محتجين يهتفون ضد الدولة المصرية وأشارت الوكالة الفرنسية أن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة عام 2013 أما صوت الهتافات فهو مركّب عليه.