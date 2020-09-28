الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى الجمهورية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 625 ألف و371 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ” 374 ألف و263 رأس أبقار، 207 ألف و731 رأس جاموس، 33 ألف و685 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز” خلال ثمانية أيام.

وأوضح التقرير أيضاً انه تم تحصين 616 ألف و19 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” 366 ألف و514 رأس أبقار، 206 ألف و204 رأس جاموس، 33 ألف و81 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز، 528 راس جمال” خلال ثمانية أيام ايضاً.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.