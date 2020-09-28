ضبط 8اطنان دواجن فاسده وغلق مطعم شهير بسبب وجود فئران بتلا بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

.تمكنت حمله مكونه من ايهاب مجدى زهره مفتش اغذيه مركز تلا . د. هانى شمس الدين و دمحمد فتحى اطباء اول مديريه الطب البيطرى برفقة مفتشى مباحث التموين. بعد القيام بحمله التفتيش على المصانع والمطاعم وثلاجات اللحوم والاسماك المجمده بقرى وبندر مركز تلا. من ضبط 7895كيلو دواجن غير صالحه للاستهلاك الادمى وتم تحرير عدد 11محضر جنح وغلق مطعم شهير بتلا لوجود فئران بالمطبخ .. كما قامت اللجنه المشتركه بضبط كميه من الكبده المنتهيه الصلاحيه داخل مطعم شهير بتلا وتم تحرير عدد 2محاضر جنح أمن الدوله طوارئ احدهم من قبل اداره مراقبه الاغذيه بالاداره الصحيه بتلا . والاخر من قبل قسم مباحث التموين بالمنوفيه تأتى هذه الحملة بتعليمات دفيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفيه بتشديد الرقابه الصحيه على الاسواق . وبقياده واشراف د ايريني عطيه اسكندر مديرعام الادارة الصحيه بتلا.