جلسة تشاورية طارئة بمجلس الامن لبحث التصعيد بين”أرمينيا وأذربيجان ” اليوم.. وخبير قانونى يؤكد : “رسمية” ولن تنزع فتيل الصراع  

يجتمع ” اليوم”، مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة ، لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، حيث اندلعت صباح الأحد الماضى، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، بينما اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ، وجاءت الجلسة بناء على طلب من دول أوروبية، على ان تجرى المناقشة بصيفة مشاورات مغلقة .

من جانبه، اكد استاذ القانون الدولى العام، دكتور ” ايمن سلامة”، ان هذه الجلسة ليست جلسة مفتوحة أو عامة لكنها سرية تشاورية وخلف الأبواب المؤصدة ، لا تدعي إليها وسائل الإعلام و ربما لن يدعي إليها أيضاً طرفي النزاع، مؤكدا على ان الجلسة بالطبع رسمية ، لكنها تعقد لأجل المشاورات غير الرسمية لأعضاء المجلس حول موقف أو نزاع يهدد السلم و الأمن الدوليين وفق الطلب المقدم من الدول الأوربية الاعضاء في المجلس ، مضيفا ان ذلك جاء خلافاً لباقي الأنماط الأخري من جلسات المجلس فلا يحفظ المجلس أي محضر للجلسة أو المشاورات التي دارت بين الاعضاء .

واضاف ” سلامة”، ان درج المجلس منذ عقود خلت علي تفضيل انعقاد هذا النوع من الجلسات السرية لمناقشة المواقف و النزاعات الحساسة ، و حتي لا يوجه باقي أعضاء المجلس النقد الشديد لأعضاء مجلس الأمن أو لتجنب إصدار قرارات أو توصيات عن المجلس بشأن الموقف أو النزاع الذي انعقد المجلس للتشاور لأجله ، متوقعا انه لن تنزع جلسة مجلس الأمن المرتقبة فتيل النزاع في ناكورنوكاراباخ.