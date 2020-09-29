مشاركون بـ”بالأعلى للثقافة”: لولا جمال عبد الناصر ما كان هناك تعليم ولا فن

‎عقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، ضمن مؤتمر “جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات”، مائدة مستديرة بعنوان “الثقافة والفنون والإعلام … قوة مصر الناعمة”، بمشاركة الفنانة سميحة أيوب، المخرج أحمد فؤاد درويش، الإعلامى محمد الخولى، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان التشكيلى احمد الجناينى، دكتورة هدى زكريا، الشاعر أحمد سويلم، وأدار الجلسة المؤرخ محمد الشافعى. قالت الفنانة سميحة أيوب، إن الفن قيمة كبيرة جدًا ونحن منذ 25 عام نعيش فى تردى عام فى كل شيء وفى الفن والثقافة والمسرح على وجه التحديد حتى لغتنا العربية اندثرت وأصبحت لغة غريبة، كما أن المسرح يعبر عن روح الفنان، وذكرت أن فى عهد عبد الناصر “كنا عايشين فى دلع وكل شخص كان يحس بقيمته وبنفسه وكرامته وكان يوجد انتماء وكلنا كنا خايفين على البلد”، كما يحدث الآن. وتحدث المخرج أحمد فؤاد درويش، فى عدة مواضيع هامة مثل “القطاع العام فى السينما، صنايعية الإنتاج السينمائى، تخطيط الإنتاج السينمائى، العائد المادى والعائد الإقتصادى للإنتاج السينمائى”، وذكر أن الدولة لم تأمم السينما فى عهد عبد الناصر، وعبد الناصر استجاب لدعم السينما ودعم أفلام كثيرة مثل فيلم “الناصر صلاح الدين” والعديد من الأفلام الأخرى، حيث كلف عبد الناصر ثروت عكاشة بوزارة الثقافة وكلفه أيضا بإصلاح حال السينما. وقال الإعلامى محمد الخولى، عندما تذهب لأى دولة فى العالم فتجد عبد الناصر رغم أنه رحل عن الدنيا منذ خمسين عام، لأن عبد الناصر كان معنياً بالناس، فأول شيء فعله عبد الناصر هو حق الفلاحين، وأول مشروع سنة 53 “عقد العمل الواحد ومنع الفصل التعسفى”، فلم يذكر المرأة أحد منذ أيام قاسم أمين سوى جمال عبد الناصر فهو نصير المرأة وأهتم بحقوقها ودخلت المرأة البرلمان فى عهده. وأضاف أن جمال عبد الناصر لم يكن مستبد فتشهد بذلك “اجتماعات المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية” وهى حوارات بين جمال عبد الناصر وكل مثقفى مصر، وأشار إلى الفضل فى الترجمة العربية يرجع لعبد الناصر، حيث أول مرة تسمع الأمم المتحدة اللغة العربية فى خطاب عبد الناصر وأصبحت بعدها لغة دولية رسمية وأصبحت رقم 6 بعد الل…