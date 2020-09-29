بتكلفة 25 مليار جنية ” التامينات تبدأ صرف المعاشات و الدفعة الثانية من العلاوات الخمس غداً “

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي جاهزية جميع منافذ الهيئة لإستقبال أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من الشريحة الأولي و المقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتباراً من الخامسة من صباح الغد الخميس الموافق الأول من أكتوبر2020 و دون التقيد بمواعيد لإنتهاء يوم العمل و الممتد حتي حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ علي إستحقاقاتهم.

و أوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعه الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس .

و في سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي A.T.M مهماً كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 10 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر .

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي كانت قد اعلنت عن خطة صرف معاشات شهر أكتوبر و المرتكزة علي تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح حيث تشمل الصرف للشريحة الأولي و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس و الأحد الموافق الأول و الرابع و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاءالموافق الخامس و السادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادي عشر من أكتوبر.