مرشحو حزب التجمع لإنتخابات مجلس النواب .

*أسوان-أدفو
عبد الغفار الضيفى أحمد عبدالباسط
الشهرة: عبد الغفار أبو عشرى
*أسوان- أول أسوان
هلال احمد الدندراوى محمد
الشهرة: هلال الدندراوى
*أسوان- نصر النوبة
حسن محمد أحمد عبدالكريم
الشهرة: هيصا
*الإسكندرية- العطارين
ملكة عبد الرزاق عبدالحميد مسعود
الشهرة ملكه مسعود
*سوهاج- طهطا
محمد حسام الدين الفرغلى سيد أحمد
الشهرة: حمادة فرغلى
*الإسماعيلية- ثان الإسماعيلية
أيمن جلال أحمد محمود
الشهرة :أيمن جلال
*الشرقية- بلبيس
دعاء حسن عبدالهادى حسن
الشهرة: دينا الطواب
*الغربية- أول المحلة الكبرى
أحمد بلال سعد البرلسى
الشهرة: أحمد بلال البرلسي
*القاهرة-الساحل
عمرو كمال مصطفى الجوهرى
الشهرة: عمرو الجوهرى
*القاهرة- حدائق القبة
خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان
الشهرة: خالد شعبان
*شمال سيناء- أول العريش
إبراهيم سالم إبراهيم الكاشف
الشهرة: إبراهيم الكاشف
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*دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
علاء الدين عصام
مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع
*القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
مارسيل سمير صدقي
مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع
ضحى عاصي
سلمى مراد
*قائمة شرق الدلتا
عاطف المغاوري
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