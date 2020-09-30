مرشحو حزب التجمع لإنتخابات مجلس النواب .

رئيسان لدولة واحدة .. بيلاروسيا تسير نحو السيناريو الفنزويلى

د. نبيل رشوان يبدو أن الأمور فى بيلاروسيا تسير نحو السيناريو الفنزويلى، حيث أعلن الرئيس البيلاروسى الكسندر…