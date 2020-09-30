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مرشحو حزب التجمع لإنتخابات مجلس النواب .

كتب جريدة الأهالي
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*أسوان-أدفو
عبد الغفار الضيفى أحمد عبدالباسط
الشهرة: عبد الغفار أبو عشرى

*أسوان- أول أسوان
هلال احمد الدندراوى محمد
الشهرة: هلال الدندراوى

*أسوان- نصر النوبة
حسن محمد أحمد عبدالكريم
الشهرة: هيصا

*الإسكندرية- العطارين
ملكة عبد الرزاق عبدالحميد مسعود
الشهرة ملكه مسعود

*سوهاج- طهطا
محمد حسام الدين الفرغلى سيد أحمد
الشهرة: حمادة فرغلى

*الإسماعيلية- ثان الإسماعيلية
أيمن جلال أحمد محمود
الشهرة :أيمن جلال

*الشرقية- بلبيس
دعاء حسن عبدالهادى حسن
الشهرة: دينا الطواب

*الغربية- أول المحلة الكبرى
أحمد بلال سعد البرلسى
الشهرة: أحمد بلال البرلسي

*القاهرة-الساحل
عمرو كمال مصطفى الجوهرى
الشهرة: عمرو الجوهرى

*القاهرة- حدائق القبة
خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان
الشهرة: خالد شعبان

*شمال سيناء- أول العريش
إبراهيم سالم إبراهيم الكاشف
الشهرة: إبراهيم الكاشف
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*دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
علاء الدين عصام
مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع

*القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
مارسيل سمير صدقي
مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع

ضحى عاصي
سلمى مراد

*قائمة شرق الدلتا
عاطف المغاوري

جريدة الأهالي
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