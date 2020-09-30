التضامن تدرس إمكانية مساعدة المتضررين من قانون التصالح

*كتبت نجوى ابراهيم :

تلقت “نيفين”القباج”وزيرة التضامن الاجتماعى اقتراحا مقدما من النائبة “مى البطران”عضو مجلس النواب بشأن إمكانية قيام الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية بمساعدة المحتاجين في مختلف المحافظات وبخاصة الواقع نشاطها في القرى الأكثر فقراً وإحتياجاً والمناطق العشوائية، وذلك من أجل تقديم قروض حسنة أو بفائدة مخفضة للفئات الأكثر إحتياجًا الخاضعة لمبدأ التصالح في مخالفات البناء، وذلك مُراعاةً للبعد الإجتماعي من أجل الوفاء بالتزامات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة.

وتدرس الوزارة حاليا امكانية تنفيذ الاقتراح لمساندة الفئات الأكثر احتياجا من تسديد قيمة التصالح دون عواقب، وحتي لا تتأثر حياتهم اليومية من هذه القيمة.