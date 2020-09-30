 رئيس شعبة مواد البناء: 20% تراجعا فى أسعار الحديد والأسمنت

كتبت فاطمة يحيى:

تشهد أسعار مواد البناء تراجعا ملحوظا خلال الفتره الحالية وذلك بعد توقف حركة البناء شهور عديدة بسبب جائحة كورونا فضلا عن قرار وقف تراخيص البناء ، ومن المتوقع أن تعود حركة البناء والتشييد بشكل تدريجي وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بإستئناف البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

ومن المتوقع أن تعود أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت للزيادة مرةأ اخرى وذلك بعد حالة التراجع الذى شهدته ، وقال احمد الزيني ” رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ” إن أسعار مواد البناء تراجعت بنسبة 20% فى خلال ست شهور الاخيرة ، حيث تراوح سعر طن الأسمنت من600 جنيه الى 650 جنيها ارض مصنع وللمستهلك بـ 670 جنيها ، بينما تراجعت اسعار الحديد بنسبة 10% ، حيث تراوح سعره مابين 9800 جنيه الى 10 الاف و200 جنيه كأقصي سعر للمستهلك .

وارجع الزينى ، تراجع أسعار مواد البناء إلى جائحة كورونا التى مرت بها البلاد بالاضافة الى قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 اشهر ، الوضع الذى أدى الى أن حركة البناء والتشييد اصبحت شبه متوقفه تماما، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة خاصة لشركات الحديد والاسمنت وأدى بذاته إلى تسريح جزء كبير من العمالة العاملة فى مجال البناء والتشييد ، متوقعا عودة حركة البناء خلال الشهور القليلة القادمة.

وعلى الرغم من تراجع أسعار مواد البناء الا أن اسعار الشقق لم تنخفض بل تشهد حالة من الارتفاع وفى بعض الاماكن تشهد حالة من الثبات فى الأسعار ، كما أن أسعار الشقق التى تطرحها الدولة وفق مشاريعها الاسكانية سواء الموجهة لمحدودى الدخل أو الاسكان المتوسط لم تنخفض ، فعلى سبيل المثال يصل سعر المتر فى شقق الاسكان المتوسط لـ 10 الاف جنيه فى القاهرة الجديدة ، و5900 جنيه للمتر فى بدر، كما يصل سعر الشقة فى مشروع الاسكان الاجتماعى المفترض انه موجه لمحدودى الدخل لـ 197 الف جنيه بالاعلان الاخير الذي تم طرحه بزيادة لاتقل عن 40% مقارنة بالاعلانات التى تم طرحها فى خلال الـ 5 سنوات الماضية.

واكد الزيني ، ان معظم الشقق تم بناؤها فى خلال عامى 2018 و2019 ولم يشهد السوق العقاري إنشاءات جديدة خلال عام 2020 ومن ثم فإن أسعار الشقق لم تنخفض بسبب أن أسعار مواد البناء كانت مرتفعة حينها كما ان الاسعار شبه ثابته لكثرة المعروض من الوحدات.