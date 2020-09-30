أعراض “كورونا”.. ارتفاع غير مسبوق في معدلات الدين يصحبه مخاطر في السداد

*إعادة هيكلة الديون بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين المدينين والدائنين

كتب: فادي حسين

تشكل جائحة كوفيد-19، تهديدًا لجميع الدول العالم، ليست جائحة تحتاج إلى تدخل طبي أو إلى لقاح فقط، بل تحتاج إلى العديد من السنوات لإصلاح تداعياتها الاقتصادية التي أحدثتها من وقت ظهورها.

فقد كشفت الجائحة، عن أن اقتصاديات بعض الدول تعاني من الهشاشة خاصة اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نتيجة اعتمادها على صادرات السلع الأولية والسياحة وحتى تحويلات المغتربين من الخارج، مما دفعها إلى الاقتراض ليكون بمثابة الحل السريع لسد احتياجاتها التمويلية في حين سادت حالة الكساد الاقتصادي التي أحدثتها الجائحة.

غير أن هذا الحل يضع الدول في مديونيات حرجة ويعرضها لأزمات وشيكة، حيث ترتفع معدلات التعثر في السداد، بينما يساعد التراجع الاستثنائي في أسعار الفائدة العالمية إلى تأخير مصيرها المحتوم، ففي الوقت الحالي تسعي العديد من الدول إلى هيكلة ديونها نتيجة المؤشرات الحالية، وتمر عملية التفاوض على الدين بمعوقات ما لم توفر الحكومات أدوات أفضل لنجاح إعادة هيكلة الديون.

ففي هذا الاتجاه، اتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إجراءات سريعة لتوفير التمويل اللازم في ظل التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية ومستويات النشاط الاقتصادي، وكذلك التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال الخاص، كما سمح دائنو مجموعة العشرين لبلدان العالم الأكثر فقرا بتأجيل الديون المستحقة عليها في ظل ظروف الجائحة.

واقتصر الضرر الأكبر على الاقتصاديات الأكثر فقرا مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة ومتوسطة الدخل، حيث تستطيع الاقتصاديات متوسطة الدخل مواصلة الاقتراض من الأسواق الرأسمالية العالمية نتيجة الدعم الكبير الموجه للدول ذات الاقتصاديات المتقدمة.

ووفقــا لصنــدوق النقــد الــدولي، أصــدرت حكومــات الأســواق الصاعــدة ســندات ديــن بالعملــة الصعبــة بقيمــة 124 مليــار دولار أمريكــي خــلال الســتة أشــهر الأولى مــن عام 2020، وتركــز ثلثــا هــذا الاقتــراض في الربــع الثــاني.

ولكن القلق لا يزال يحيط بقدرة الاقتصاديات الصاعدة على النفاذ إلى الأسواق الرأسمالية حيث المرحلة الأخطر تتمثل في الموجة الثانية للجائحة بجانب أن أي لقاح فعال لن يكون متاحا قبل منتصف عام 2021 على أقل تقدير، إضافة إلى أن مستويات الفقر العالمية تسجل أعلى مستوي لها نتيجة فقدان العديد من الأفراد لوظائفهم دون رجعة.

انخفاض التحويلات

من ناحية أخري، قد تنجح بعض الاقتصاديات النامية في الحصول على قروض بعملات محلية لكن الشركات الكبرى تقترض بالعملات الأجنبية وتزيد من مديونيتها، مما يجعل تلك الدول تعاني وتضطر إلى إنقاذ شركاتها الوطنية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع انخفاض التحويلات التي يرسلها العاملين بالأسواق النامية يزيد على20% خلال العام الجاري، وفي الوقت نفسه تزاد طلبات الاقتراض بشكل غير مسبوق من الأسواق النامية والمتقدمة على وجه السواء لتقديم الدعم لمواطنيها المتضررين أو لتوفير الخدمات الصحية الأزمة في ظل الجائحة.

ففي حين أن جميع المؤشرات تتجه إلى صعوبة وفاء الدول بالتزاماتها من الديون ترتفع طلبات الاقتراض، ووفقا لدراسة شملت فترات تعثر في السداد من 1827 إلى عام 2003, فإن تلك الفترات كان يسبقها ارتفاع ملحوظ في مستويات الاقتراض الداخلي والخارجي لذلك فان استمرار الدول في الاقتراض مع خطر السداد له جذور تاريخية.

هيكلة الديون

وهناك احتياج من جانب كثير من الدول إلى هيكلة الديون في الفترة المقبلة، حيث يشهد العالم أزمة حقيقية مثل أزمة الدين التي حدثت في الثمانينيات، لكن مطالب الهيكلة تقف أمامها العديد من المعوقات التي كان لها دلالات في الماضي.

تلك الدلالات تتمثل في مغالاة دائنو القطاع الخاص في نصيبهم من المبالغ المسددة عند إعادة الهيكلة، رغم أن الديون المستحقة للقطاع الرسمي لها أولوية عن القطاع الخاص من الناحية النظرية، إلا أن التجارب التاريخية تقول عكس ذلك.

فخلال أزمة الدين في الثمانينيات، نجح دائنو القطاع الخاص في استرداد أموالهم بينما ظل الدائنون الرسميون يقترضون، وشــهدت أزمــة الديــن الأوروبيــة تطــورات مماثلــة عندمــا تحمــل المســتثمرون بعــض الخســائر بالفعــل في اليونان، حيــث أمكنهــم اســترداد جــزء كبيــر مــن أموالهــم، وقدمــت حكومــات منطقــة اليورو قروضــا ضخمــة لتيســير عمليــة الســداد.

فعادة ما تتجه الدول إلى حماية الدائنين المحليين الذين يقرضون أموالهم في الخارج، لذلك يجد الدائنون الرسميون أنفسهم يتحملون الجزء الأكبر من الخسارة في نهاية المطاف.

أما التحدي الآخر الذي يشكل عائقا أمام إعادة الهيكلة هو لجوء مستثمرو القطاع الخاص إلى التقاضي بجانب استمرار أزمات الدين لفترة طويلة قبل تسوية السداد، حيث تتحول إعادة هيكلة الدين إلى مساومة غالبا تتجه فيها الدول المدينة إلى زيادة ديونها في المستقبل مقابل تخفيض المستحق عليها حاليا أو حتى إعادة هيكلة الدين مرة أخري إذا لزم الأمر عن طريق اقتراض مبالغ أخري.

حلول علمية

لذلك وضع كل من جيريمي بيولو وكارمن راينهارت وكينيث روغوف وكريستوف تريبيش حلولا لتعظيم استفادة مواطني الدول المدينة من التمويل الجديد بدلا من استخدامه في سداد الديون في دراسة بعنوان “جائحة الدين”، وتتمثل تلك الحلول في ثلاثة أفكار عملية.

الشفافية

في ظل الأزمات المتمثلة في الجائحة ومخاطر السداد يجب الاهتمام بالمزيد من الشفافية بشأن بيانات الدين حيث مــن المهــم للغايــة أن يواصــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ومجموعــة العشــرين الإصــرار علــى تعزيــز شــفافية إحصــاءات الديــن، فمن أهم التعقيدات التي تواجه تحديد المديونية الخارجية هي الصين التــي أصبحــت الدائــن الثنائــي الأكبــر علــى الإطــلاق في الســنوات الأخيــرة. ولســوء الحــظ، غالبــا مــا يخضــع إقــراض الصيــن لشــروط عــدم الإفصــاح مما يضع الدول النامية في صورة غير واضحة المعالم، فمن خلال معرفة الأطراف المشاركة والمبالغ المستحقة يستطيع مواطنو البلدان المتضررة مراقبة استخدام الموارد المتاحة في أوقات الأزمات.

تنبــؤات اقتصاديــة واقعيــة

في ظل الوقت الحالي من حالة التراجع الاقتصادي الذي تمر به الكثير من دول العالم يجب التركيز على إعداد تنبؤات واقعية عن النمو ومدي قدرة الدول على الالتزام بديونها دون الحاجة إلى وضع تنبؤات تتسم بالتفاؤل مثل ما أشار إليه جيمــس بوتــون، المــؤرخ لــدى صنــدوق النقــد الــدولي، إلى أنــه خــلال الجــزء الأكبــر مــن أزمــة الديــن التــي وقعت في الثمانينات، ظلت توقعات النمو مفرطة في التفاؤل، لاســيما في أمريــكا اللاتينيــة, حيث تساعد التنبؤات الواقعية في الكشف المبكر عن حالات الإعسار و كذلك تعجل من البدا في حلول عملية.

قوانيــن جديــدة

يمكن للخطوات القانونية المساهمة في إعادة هيكلة الديون بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين المدينين والدائنين، حيث يمكن فرض حد أقصي علــى المبالــغ التــي يمكــن اســتردادها مــن الســندات الحكوميــة غيــر المســددة التــي تــم شــراؤها بخصــم كبيــر. ففي عام 2010, أقــرت المملكــة المتحــدة قانونــا مماثــلا بالنســبة للبلــدان المشــاركة في المبــادرة المعنيــة بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون، بينمــا أصــدرت بلجيــكا عــام2015 قانون أســمته بقانــون مكافحــة الصناديــق الانتهازيــة الــذي يمنــع المقرضيــن الذيــن يميلــون إلى خيــار التقاضــي مــن عرقلــة المدفوعات المســددة عبر مؤسســة يوروكلير لمقاصة الســندات.

لذلك يجب على الجميع التضافر لحل معضلة الديون التي يعاني منها معظم الدول نتيجة الآثار الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة منذ وقت ظهورها عن طريق إعادة هيكلة الديون بالشكل الذي يضمن العدالة بين الدائنين في تحمل الأعباء، لاسيما بين دائنــي القطــاع الرســمي والقطــاع الخــاص، أو عن طريق زيادة المساعدات والقروض الميسرة التي يمكن تحويلها اتجاه المواطنين المتضررين دون استخدامها في سداد قروض قديمة.