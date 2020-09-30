الأزمة الدفاعية صداع في رأس الأهلى والزمالك قبل مواجهتي الوداد والرجاء

وليد عبدالسلام

يعاني فريقا الأهلى والزمالك من أزمة دفاعية كبيرة قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد والرجاء المقرر إقامتهما يومي ١٧ و١٨ اكتوبر بالمغرب.

معاناة دفاع الأهلى تكمن في اصابة العديد من المدافعين الاساسيين وغيابهم عن المبارتين المرتقبتين، ابرزهم محمود متولي المصاب في الرباط الصليبي ورامي ربيعة المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، إلى جانب سعد سمير غير المقيد بقائمة الفريق هذا الموسم.

ولا يملك الأهلى في الوقت الحالي بقائمته سوى الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ويتبقى للفريق عدة مباريات مقبلة ببطولة الدوري وكأس مصر ما يثير مخاوف الجماهير من تعرض أحدهما للإصابة، حيث سيخوض الأهلى عدة مباريات قوية بالدوري قبل مواجهة الوداد، فضلا عن لقاء الترسانة المقبل في كأس مصر، حيث سيلاقي إنبي والمقاولون العرب وبيراميدز.

ولا تبدو الحلول المتاحة كثيرة أمام الجهاز الفني للأهلي وذلك بسبب الغيابات التي تمت الإشارة لها، فضلا عن إعارة لاعبين أمثال محمد عبدالمنعم ومحمود الجزار، ما يجعل التفكير منحصرا في العناصر المقيدة بالفريق بالفعل والبحث عن توظيفها في مركز قلب الدفاع، خصوصا وأن الأحمر لن يمكنه الاستعانة بلاعبي قطاع الناشئين لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية.

ويعد محمد هاني الظهير الأيمن أول الحلول المتاحة أمام الجهاز لتوظيفه في قلب الدفاع، فقد شارك في هذا المركز من قبل في فترات سابقة وكذلك في الموسم الحالي، لكن هاني لا يتميز بالصلابة الدفاعية والقدرة على التغطية العكسية بشكل جيدها وغيرها من المهام الدفاعية وهو ما يعد مخاطرة كبيرة بالاعتماد عليه.

وإلى جانب محمد هاني يعد أحمد فتحي الظهير الأيمن الثاني أيضا حلا أمام الجهاز الفني للاعتماد عليه في مركز المساك فقد شارك فيه من قبل ويتميز بقدرته على تأدية الدور الدفاعي بشكل جيد جدا، لكن يعيبه التعامل مع الكرات العرضية وقصر القامة، وهو ما سيمنح الوداد أفضلية كبيرة في الكرات العالية وهي من أسلحة الفريق المغربي.

كما يبقى حمدي فتحي لاعب الوسط أحد الحلول المتاحة أمام الجهاز الفني لشغل هذا المركز، فقد شارك من قبل فيه في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي بعد إصابة لاعبي قلب الدفاع وقتها لكن يعيبه التهور بعض الشيء.

أما الزمالك فقد ظهرت مشكلته الدفاعية بقوة خلال مباراة الجونة الأخيرة حيث سكن مرمى الزمالك ثلاثة أهداف كلها من أخطاء دفاعية سواء في التمركز أو التغطية بالإضافة إلى أن مستوى حارسي مرمى الفريق أبوجبل وجنش ظهر متواضعا خلال المباريات الأخيرة.

ويعكف الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جايمي باتشيكو على حل هذه الأزمات الدفاعية الواضحة في صفوف الفريق قبل مواجهة الرجاء المغربي يوم ١٨ أكتوبر في المغرب، كما كلف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالاعتماد على حراس واحد خلال الفترة المقبلة وعدم الاعتماد على مشاركة حارس في كل مباراة حتى يعود الثنائي أبو جبل وجني لمستويهما المعهود.