سياسيون يؤكدون:الكفاءة والإلمام بالقوانين معايير محددة لاختيار نواب البرلمان الجدد

كتبت نجوى إبراهيم:

فى ظل الاستعداد لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية يصبح الحديث عن معايير اختيار النواب الجدد ومواصفاتهم التى تجعلهم قادرين على القيام بالمهام الشاقة والصعبة المكلف بها البرلمان أمرا ضروريا, ومن أجل انتخاب برلمان قوى يليق بمصر ويساهم فى إعادة بنائها, يمارس النواب فيه دورهم الرقابى والتشريعى بشكل فعال..خاصة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال الدورة البرلمانية السابقة ألزم القوى السياسية والأحزاب بان تضم قوائمها المطلقة فئات من الشباب والمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة الأمر الذى أدى الى النظر للعدد دون البحث عن الكفاءة ..

ولتحديد معايير اختيار نواب البرلمان القادم لابد من معرفة أولا المهام التى حددها الدستور لمجلس النواب وأعضائه هذا ما أكده “عبد الناصر قنديل “عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وأمين الشئون البرلمانية بالحزب, قائلا: إن الدستور اقر خمس مهام للنائب البرلمانى خلال المادة 101, أولى هذه المهام هى التشريع، أى صياغة القوانين التى تتناسب مع الدستور, ثانيا: المجلس يتولى بخلاف سلطة التشريع إقرار السياسة العامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وأخيرا يمارس دورا رقابيا على أعمال السلطة التنفيدية .

وأشار “قنديل” إلى أن هذه المهام تفرض علينا عدة معايير عند اختيار النواب الجدد، أهمها اختيار أناس تمتلك رؤية مستقبلية للتشريع, وقادرين على القيام بهذه المهام بشكل متميز, ولكن للأسف لا توجد فى مصر معاهد أو بيوت خبرة لتدريب الراغبين فى العمل البرلمانى على المهارات التى يجب أن تتوافر فيهم, لافتا إلى أن هذا الدور كانت تقوم به الأحزاب السياسية فى السابق, ولكن أغلب الأحزاب فى الوقت الحالى ليس لديها الخبرات والكفاءات التى تمكنها من القيام بهذا الدور, كما أن أغلب هذه الأحزاب غير قائمة على برامج سياسية .

وأضاف أن الأمر الأهم هو غياب المتابعة الإعلامية لأداء النواب خلال الدورة البرلمانية السابقة أدى إلى حدوث نوع من الإحباط لدى النواب, واضطر البعض إلى الترويج لنفسه بأعمال هو فى الغالب لا يقوم بها, والنقطة الأخرى التى ساهمت فى عدم وجود نواب كفء هو افتقادنا للمراكز المتخصصة التى تقيّم أداء النواب وتضع التوصيات لرفع أداء النائب البرلمانى, ولا توجد مكاتب سياسية واقتصادية تدعم هؤلاء النواب, ولذلك ليس هناك من يقدم أوراقًا سياسية يستفيد منها النواب فى تقديم طلبات الإحاطة أو الاستجوابات أو مشروعات القوانين .

وتابع: أن لائحة البرلمان الداخلية تنص على وجود معهد تدريب برلمانى إلا أن هذا المعهد لم يكن فعالًا خلال الدورة البرلمانية السابقة, ولذلك وجدنا ضعفًا وعدم فعالية الأداء البرلمانى, فهناك نواب كان وجودهم ديكوريا ولم ينطقوا بكلمة واحدة, ورغم كثرة استخدام الأدوات الرقابية الا أنها لم تستطع تحقيق شيء ايجابى .

وأضاف أن معيار الكفاءة أعتقد أنه أصبح آخر المعايير التى يتم اختيار النائب وفقا لها, وهناك نواب سابقون تم ترشيحهم رغم عدم كفاءاتهم خلال المجلس السابق .

اما د”منى مكرم عبيد”استاد العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فأكدت على أهمية أن يلم المرشح بالقوانين والمشهد السياسى وأن يكون لديه كفاءة وخبرة برلمانية حتى يتمكن النائب من مراقبة أداء الحكومة فضلا عن السمعة الطيبة، مشيرة إلى أن حماس الشباب ليس كافيا لدخول البرلمان, كما أن المرأة المرشحة عليها أن تدرك أنها ستدخل البرلمان لحماية القانون والإنسان والمستقبل .

وأشار”جورج اسحاق” عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أننا نحن نحتاج إلى كفاءات فى كل التخصصات فى التعليم والصحة والاقتصاد والقانون, نحتاج إلى نواب لديهم الجرأة والقدرة على مواجهة الحكومة ومحاسبتها موضحا أن نائب الخدمات لا يستطيع القيام بمهمة التشريع والرقابة .

وطالب “جورج” الأحزاب أن تبتعد عن المصالح الشخصية ويعلو مصالح هذا الوطن ويبتعدوا عن المجاملات ويقوموا باختيار الأكفأ . وعلى الناخبين أن يدركوا عظم دور البرلمان وان يشاركوا بفاعلية لحسن اختيار من يمثلهم فى البرلمان .

أما المجلس القومى للمرأة فاكتفى بإصدر دليل نوعي بعنوان ” دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020″ يتضمن الدليل ثلاثة أقسام، يحمل القسم الأول عنوان “الإطار الدستوري” ، ويضم مجموعة من النقاط هى: المرأة في دستور ٢٠١٢، ومكاسب المرأة في دستور ٢٠١٤، ونصوص التعديلات الدستورية ٢٠١٩ فيما يخص المرأة، أما القسم الثاني فيحمل عنوان “الإطار التشريعي” ، ويتناول قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يحمل القسم الثالث عنوان “الإطار السياسي، ويتضمن تطور التمثيل البرلماني للمرأة، ودور البرلمان في النظام السياسي، ثم ما تم إنجازه في الفترة من 2015 حتي 2019

ولم يعلن المجلس حتى الآن هل سيقوم بدعم السيدات المرشحات وتنمية مهارتهن ورفع قدراتهن وتوعيتهن بآليات العملية الانتخابية من حيث إعداد البرنامج الانتخابى واستخدام وسائل الإعلام المختلفة فى التوعية ببرنامج المرشحة وكيفية التواصل مع جمهور الدائرة .