مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري السابق ضيف إذاعة الشرق الأوسط ..غدا

يحل دكتور” ممدوح اسماعيل”، أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضيفا على برنامج الحلم المصري العاشرة مساء غدا ” الخميس” في إذاعة الشرق الأوسط العاشرة وحوار مهم حول العمل عن بُعد وكيف يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير النفقات وحل مشاكل المواصلات والتلوث والازدحام المروري كما يتحدث عن البنية التكنولوجية اللازمة للتحول الرقمي الذي تتجه إليه الحكومة وميكنة الخدمات من أجل القضاء على الفساد والروتين وتسهيل الإجراءات،، البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم