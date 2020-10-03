العفريتة..
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
هدى حسين
حملت متاعها في جوال الجبس
وتركت الجبس للمدفونين في انكساراتهم
العفريتة
التي تجلس إلى النهر
وتحمل متاعها
تبتسم
لانعكاس الأشعة في الماء
الفضة تبدو رقيقة
وطاهرة
وكأنها فضة فعلاً!
تضحك:
“أيها النهر المخادع!
سامحتك!
يا أبي.”