هدى حسين

حملت متاعها في جوال الجبس

وتركت الجبس للمدفونين في انكساراتهم

العفريتة

التي تجلس إلى النهر

وتحمل متاعها

تبتسم

لانعكاس الأشعة في الماء

الفضة تبدو رقيقة

وطاهرة

وكأنها فضة فعلاً!

تضحك:

“أيها النهر المخادع!

سامحتك!

يا أبي.”