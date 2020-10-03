أبداعات

العفريتة..

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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هدى حسين
حملت متاعها في جوال الجبس
وتركت الجبس للمدفونين في انكساراتهم
العفريتة
التي تجلس إلى النهر
وتحمل متاعها
تبتسم
لانعكاس الأشعة في الماء
الفضة تبدو رقيقة
وطاهرة
وكأنها فضة فعلاً!
تضحك:
“أيها النهر المخادع!
سامحتك!
يا أبي.”

جريدة الأهالي
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