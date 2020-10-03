أحب السماء
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ياسر خضر
أحب السماء
وأحب الاستغراق في اللوحات السريالية التي ترسمها السحب
وأخالها تحمل رسائل مشفره
الى مخلوقات معينه
من جهات مجهوله
وأتأمل تشكيلات النجوم والكواكب
رغم محدودية معرفتي بعلم ” الكوزمولوجي”
وأكره ناطحات السحاب
التى تعترض قوافل القطعان الناعمة من البخار الوليد
وتشتت مسارات الضوء
وتمثل نصبا تذكاريه
قبيحة
للخوف
بعكس ما فعلته مسلات القدماء
الذين أتبرأ من الانتماء لمن سواهم
قد فهموا كيفية تناغم الاشياء
وفنون الارتقاء
وكيف تتصل الارض وتحاور السدم والنجم
ونهر ونخيل وحيات ووعل
في صوفيه
شفيفة
منتهاها
الاصطفاء …
قبل ان تتحالف عليها
أحقاد الصحراء.