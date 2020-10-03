أبداعات

أحب السماء

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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ياسر خضر
أحب السماء
وأحب الاستغراق في اللوحات السريالية التي ترسمها السحب
وأخالها تحمل رسائل مشفره
الى مخلوقات معينه
من جهات مجهوله
وأتأمل تشكيلات النجوم والكواكب
رغم محدودية معرفتي بعلم ” الكوزمولوجي”
وأكره ناطحات السحاب
التى تعترض قوافل القطعان الناعمة من البخار الوليد
وتشتت مسارات الضوء
وتمثل نصبا تذكاريه
قبيحة
للخوف
بعكس ما فعلته مسلات القدماء
الذين أتبرأ من الانتماء لمن سواهم
قد فهموا كيفية تناغم الاشياء
وفنون الارتقاء
وكيف تتصل الارض وتحاور السدم والنجم
ونهر ونخيل وحيات ووعل
في صوفيه
شفيفة
منتهاها
الاصطفاء …
قبل ان تتحالف عليها
أحقاد الصحراء.

 

جريدة الأهالي
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