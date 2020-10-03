تقريبا أمسكت باليد الخطأ

رضا أحمد – شاعرة مصرية

أنظر إلى الميت؛

يتجاهل أهله،

يرتدي زيًا موحدًا لطائفة ما

لم تكن بجواره حين نزع قفل عينيه

ومع هذا هو حريص على الغياب بغتة

كمن تحدث كثيرًا عن ضباب يخطف الأنفاس

ويصبغ الجسد بالفقد

حتى لم يعد ينتظر عودته

أحد.

أنظر قليلًا إلى نفسي

إلى المتاهة المحترقة في رأسي؛

حصلت الفئران على نزهتها

بلا ضغينة

ومع هذا نجت قطعة الجبن.

الزمن يمجد القبح كأنه أحد أسلافه،

ميلادي لم يكن أعجوبة؛

كنت أشعر أنني اقتربت من نفسي

وأنه ليس عليّ الاختباء بعد الآن.

لا يمكني تحرير الهواء الراكد من الوقوف الطويل

قرب جدار متهدم؛

هكذا بدأت فكرة العبودية والسجون.

أصنع منحدرًا من الدموع

وأقف على الجانب الآخر من مخاوفي

أضع رأسي داخل مشنقة تبتسم.

أنا أغذي الانتظار؛

السباب وحده لن يجعلني أتجاوزه

إلى الجهة الأخرى،

كعدوين التقيا في زقاق

وتبادلا قراءة تعليمات العيش معا في سلام،

أطعمه وقتي؛

أخشى عليه من الجوع

وأتحسس ما تبقى من أمل في قلبي.

ﻛﺒﺮت

صرت أﻧﺴﻰ

كل ﺣﺒّﺔ توت ﺗﺴﻘﻂحولشجرةﺣﻴﺎتي

كانت ﺗﺠﻒ وتُدهس

ولا ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺷﻬﻴﺔ ﺣﻴﺔ،

ﻻ ﻳﺘﻬﻤﻮننيالآنﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ

ولا العودة ﻟﺴﺮﻗﺔلحظاتحلوة

كنت لا أكترث ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻐﺒﺔ جرائمي.

أعتقد أنني زرت الكثير من المقابر؛

الموتى الذين رأيتهم يتجولون في بيتي

أجهزوا على قلبي

بنظرة تشفي

وأنا أخرج وأدخل إلى الحياة بصدر مفتوح،

كانوا كفيلين بجعلي أخاف

من الكتب الموصدة خلفي

دون نافذة أتطلع منها إلى السماء

والصور الملقاة على الجدران

التي لا تشبه ملامحي الحقيقية

وأنا أصرخ أو أبكي.

أعطونا الأمل منحة إلى الجنة

غربة باتساع البال

وتأمينًا صحيًا

يكفي جلسة أسبوعية عند طبيب نفسي

وتذكرة إلى متحف يعرض مسروقات بلادنا المنفية.

قبل أن يغلقوا الباب علينا

حبسوا أنفسهم في الظلام،

وجدوا أن الأمر محير؛

لا شيء يثير الشكوك أكثر من علبة مغلقة

وموضوعة بعناية في رأس أحدهم،

هيأوا الحراس للتلصص علينا،

وأوهموا بعض الحاقدين

أننا لن نرهق أنفسنا بعد اﻵن

بالسؤال عن الاختلاف بين الليل والنهار،

وهذه رفاهية زائدة،

كانت المهمة يسيرة فعلا

وتمت على وفاق بيننا.

اعتذر دائما لنفسك،

أنت تستحق الأفضل حتى لو

كنت وحيدًا في إطار مقبرة،

فردًا يغذي زحامًا أمام جنازة الزعيم

أو مجرمًا سرق هتافه ….

في مظاهرة من جوع والده،

ومريضًا بالشك

تنسج مخاوفه جسرًا

حين يعبره يسقط في فخ التأويل،

أعمى عندما يبكي ويضحك

يُهرّب إلى السماء حصته من الليل

وكافرًا بإرث الرصاص في التلقين؛

من حقك زنزانة أكثر اتساعًا

من بطن الحوت.