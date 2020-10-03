محافظ القاهرة: السماح لكبار السن بالركوب في المواصلات العامة وهيئة النقل بالمجان

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزو ال 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزو ال 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة .

وأكد محافظ القاهرة أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءت سوي أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية حتي يتم تطبيق هذا الاعفاء عليه .

وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذة الفئة التي خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن .