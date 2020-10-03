“ائتلاف أولياء الأمور” يستنكر عدم التزام المدارس برد نسبة ال25%.. وزيادة ملحوظة في المصروفات ورسوم الباص

كشفت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عن عدم التزام عدد من المدارس الخاصة برد قيمة ال25% الخاصة برسوم الباص العام الماضي لأولياء الأمور كاملة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض المدارس التزمت برد قيمة ال25% بينما ردت مدارس أخري نسبة 15% فقط ومدارس أخري 10%، وفي المقابل شهدت أغلب المدارس إرتفاع في أسعار الباص والمصروفات رغم عدم ذهاب الطلاب طوال الأسبوع في العام الدراسي الجديد.

وطالبت عبير، المسئولين بتشديد الرقابة علي المدارس الخاصة لمنع استغلال أولياء الأمور واستنزاف أموالهم، فيما طالبت المدارس الخاصة بتحمل المسئولية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والقيام بالدور الوطني ومراعاة ظروف أولياء الأمور، موجهه حديثها لهم: “اعتبروا الطلاب ولادكم وحطوا نفسكم مكان ولي الأمر”.

وشهد ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في الفيس بوك، تفاعل مئات أولياء الأمور، حيث أكد أغلب أولياء الأمور من الأمهات أن عدد من المدارس ردت نسبة 15% فقط من رسوم الباص وليس 25%، ومدارس أخري ردت 10% فقط، ومدارس ردت 25% كاملة، مشيرين إلي أن أغلب المدارس زودت مصروفات العام الدراسي ورسوم الباص رغم أن الطلاب لن يذهبوا للمدرسة طوال الأسبوع وسيعتمدوا بنسبة كبيرة علي التعليم أون لاين.