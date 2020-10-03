“الإحصاء” : توقع وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون نسمة مساء اليوم السبت

من المتوقــع أن يبلغ عدد سكــان جمهوريـة مصر العربيـة بالداخــل (101 مليون نسمة) مساء السبت الموافق 3/10/2020.

وكان عدد السكان قد بلغ 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2019 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

و قد تحققت زيادة المليون الأخيرة خلال 235 يوم ( سبعة أشهر و 25 يوم) .

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة(2018-2020) وهو ما يعني استمرار الإنخفاض في أعداد الزيادة السكانية.و قد بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون (من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020 ) أي (177) فرد كل ساعة أي ( 3 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية.

مدة بلوغ 101 مليون بالأيام 235

الزيادة السكانية كل شهر 127660

الزيادة السكانية اليومية 4255

الزيادة السكانية كل ساعة 177

الزيادة السكانية كل دقيقة 2.9

الثواني المستغرقة لزيادة فرد 20

ويلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد 000 الخ) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.