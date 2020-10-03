المدرسة الرمانسية في الفن التشكيلي

امل جمال

ظهرت المدرسة الرومانسية في الفن التشكيلي في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر. وأعتمدت على العاطفة والخيال. و لهذا نجد لوحاتها مليئة بالعواطف و الاحاسيس التي تثير العاطفة أو المشاعر الوطنية أو الطبيعة الخلابة و المشاهد الدرامية. اتسمت ألوانها أيضا بالقوة و الحياة .



من أشهر فنانيها (فرديناند فيكتور أوجين ديلاكروا) و ( تيودور جيركو) من أشهرلوحات ديلكروا لوحة ( الحرية تقود الشعب) التي صور فيها فرنسا على أنها امرأة ترفع علما و معها الشعب في حالة ثورة.و لوحة(نساء جزائريات).

أما جيريكو فأشهر لوحاته هي ( غرق السفينة ميدوزا) التي تصور صراع الانسان مع الطبيعة. و هي تصوير لغرق السفينة ميدوزا التي تحطمت و غرق جميع ركابها.