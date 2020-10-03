نجاح كبير لمعرض اسكندرية للكتاب بعد جائحة كورونا

شهد معرض اسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة دكتور هيثم الحاج علي ، بأرض كوتة بالازاريطة ،إقبالا جماهيريا كبيرا أمس الجمعة فقط ٢ أكتوبر حيث بلغ عدد الزائرين ٢١٠٠ زائر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقا للطاقة الاستيعابية المقررة.

وقد تم بيع اكتر من ١٢٠٠ عنوان من إصدارات هيئة الكتاب فى اليوم الأول وذلك حصيلة ساعتين عمل بعد الافتتاح .

كما بلغت المبيعات امس الجمعة ١٨٨٤١ جنيه باجمالى كلى للكمية ١٦٠١ نسخة.

يذكر أن المعرض افتتحته د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مساء الخميس ١ اكتوبر بمصاحبة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي وعدد من قيادات قطاعات وزارة الثقافة.

يقام المعرض على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع ، ويشهد مشاركة ٩٥ ناشر ، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالإضافة إلى مكتبة اسكندرية واكاديمية الفنون ،ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات ، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.

ومن العناوين التى سيضمها المعرض سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج،ابو بكر الصديق والصديق، قصور مصر ، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الاسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.