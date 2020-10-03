الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى..تاريخ حافل بالإنجازات

تولى سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إعتباراً من يوم 25- 10- 2011 بناءاً على قرار الجمعية العامة لجامعة الدول العربية.

هذا وقد شغل سعادته عدة مناصب طوال فترة حياته المهنية، حيث تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1978 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف حاصلاً بذلك على بكالوريوس الهندسة الكهربائية تخصص هندسة الحاسب، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1982 من جامعة القاهرة بادئاً بذلك حياته المهنية كمدرس مساعد في قسم الحاسب الآلي في الكلية الفنية العسكرية (MTC)، ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 وتخصص فى هندسة الحاسب بادئاً بذلك حياته المهنية داخل الكلية الفنية العسكرية كعضو هيئة تدريس بقسم الحاسب الآلى والتى بدأت عام 1989. ومن ثم بدأ تدرجه الوظيفى ففى عام 1992 تقلد منصب رئيس قسم تخطيط التعليم بالكلية الفنية العسكرية ثم رئيساً لقسم النظم المتطورة للتعليم بالكلية عام 1997.

وقد تم تعيينه عام 2001 رئيس قسم تخطيط شئون البحوث بالكلية، ثم رئيساً لشعبة الهندسة الكهربية بالكلية عام 2003.وفى يناير 2005 تم اختياره لمنصب مساعد مدير الكلية للدراسات العليا والبحوث ثم مساعد مدير الكلية الفنية العسكرية للتعليم فى يناير 2006، ونظراً لمهارته وكفاءته العلمية والمهنية تم اختياره نائباً لمدير الكلية فى يناير 2007 وقد ظل فى هذا المنصب لمدة عامين ثم اصبح مديراً للكلية الفنية العسكرية فى يناير 2009 حتى تم اختياره لرئاسة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. فى اثناء توليه هذه المناصب تعددت خباراته العلمية فى مجالات شبكات الحاسب وتأمين انظمة الحاسب وخوارزميات الحواسب والأنظمة البنائية للحاسبات، وذلك الى جانب:

-مواد قام بتدريسها لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.

-الإشراف على رسائل الماجيستير والدكتوراه لطلاب من الكلية الفنية العسكرية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، فضلا عن التحكيم في مجال الهندسة في المعاهد والجامعات الكندية والجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

-مقالات علمية منشورة فى مؤتمرات محلية ودولية وكذلك فى الصحف فى مجالات علوم الحاسوب وهندسة الكمبيوتر.

*أنشطة أخرى خارجية.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال المؤتمرات الدولية التي تعقد سنوياً بالكلية الفنية العسكرية – القاهرة – مصر، يتولى سيادته المسؤولية كونه عضوا، رئيساً، لجان تنظيمية وعلمية.

*وفي عهدت نجحت الأكاديمية بأنها تعد رافدًا أساسيًا لاحتياجات مصر والعالم العربى من الكفاءات العلمية المدربة،كونها أول جامعة فى مصر تنشئ كلية للذكاء الاصطناعى بهدف دعم الابتكار والإبداع، وتحرص دائمًا على تدعيم جميع التخصصات الدراسية سواء بالمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا،و أن الأكاديمية لها شبكة علاقات مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية الدولية المرموقة فى أوروبا وأمريكا، وأن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالنقل البحرى وصناعات القيمة المضافة وإقامة المناطق اللوجستية بقناة السويس الجديدة، ،وان النقل البحرى قاطرة التنمية فى مصر مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة التي يتبناه د. إسماعيل عبدالغفار الذي يحظى بدعم وثقة جامعة الدول العربية برئاسة أحمد أبو الغيط الذي كان له تصريحاً بمناسبة البدء في العمل في فرع العلمين ،وقوله أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لولا دولة المقر ود. اسماعيل عبدالغفار ما تبوأت تلك المكانة العلمية المتميزة ..

ومن الجدير بالذكر ان د. اسماعيل عبدالغفار نجح في انشاء العديد من الفروع في مصر والدول العربية ،واخرها “الشارقة” و”العلمين” .

وكانت جريدة الأهالي قد ثمنت ومنحت د.إسماعيل عبدالغفار درع خالد محي الدين للتميز والابداع تقديراً لاسهاماته وجهوده الوطنية والعربية المخلصة ..