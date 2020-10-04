بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 1.4 % زيادة فى اعداد المدرسين بالتعليم العام قبل الجامعي للعام الدراسي 2018/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد تقريرا بمناسبةاليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولى بالدور الفعال للمدرس فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام2020 تحت شعار ” المعلمون: القيادة فى الإزمات:إعادة تصوير المستقبل “.

ومن أهم المؤشرات ما يلى :ـــ

• التعليم قبل الجامعي :

– 1.206 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي عـام 2018/2019 مقابـل 1.194مليون مدرس خـلال عــام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 1.0% من إجمالي عدد المدرسين.

– 1.038 مليون مدرس بالتعليم العام عام 2018/2019 مقابل 1.023مليون عام 2017/2018بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

– 168.1ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2018/2019 مقابل 170.8 ألف مدرس عام 2017/2018 .

• التعليم ما قبل الابتدائي

– 61.3 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 58.3 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 ألاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.480 مليون تلميذ (منهم 1.389 مليون بالتعليم العام ، 90.3 ألف بالتعليم الأزهري) .

• التعليم الابتدائي

– 521.7 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 445.8 ألف مدرس بالتعليم العام، 75.9 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى)

يقومون بالتدريس لعدد 13.106 مليون تلميذ (منهم 12.200 مليون تلميذ بالتعليم العام، 906.2 ألف تلميذ

بالتعليم الأزهرى ) .

• التعليم الإعدادي

– 306.3 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 261.0 ألف مدرس بالتعليم العام، 45.3 ألف مدرس بالتعليم الأزهري)

يقومون بالتدريس لعدد 5.397 مليون تلميذ (منهم 5.012 مليون تلميذ تعليم عام، 385.4 ألف تلميذ تعليم أزهري)

التعليم الثانوى

– 149.3 ألف مدرس بالتعليم الثانوى (منهم 106.6 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.108 مليون تلميذ (منهم 1.753 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام ، 354.9 ألف تلميذ تعليم أزهرى)

– 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 1.924 مليون تلميذ.

– 8.3 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لعدد 133.0 ألف تلميذ.

– 9.8 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 39.9 ألف تلميذ.

– 1.2 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 10.3 ألف تلميذ ازهري .

• التعليم العالي :

– 126.4 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسى 2018/2019 يقومون بالتدريس لعدد 3.104 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس/ 25 طالب، مقابل 118.7 ألف عضو يقومون بالتدريس لعدد 2.985 مليون طالــب بمتوســط عضــو هيئــة تدريـس / 25 طالـب عام 2017 /2018 بنسبة زيادة قدرها 6.5% .

– 101.2 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لعدد 2.263 مليون طالب .

– 10.7 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لعدد 194.7 ألف طالب

– 11.5 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لعدد 473.2 ألف طالب.

– 2.6 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد الفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لعـدد 147.6 ألف طالـب .

– 454 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لعــــدد 25.7 ألف طالب .