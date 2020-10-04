مشروع “سفراء الأزهر” يطلق برنامجا لتأهيل 500 أزهري كمعلم دولي محترف

تبدأ المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و رئيس مجلس إدارة المنظمة ، في تدريب و تأهيل عدد (500) أزهري من أعضاء هيئة التدريس والخريجين كمعلم محترف دولي من خلال مشروع” سفراء الأزهر” في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.

يتناول التدريب شرح مهارات التدريس الفعال وأبعاده ، والتعرف علي أساليبه و مهاراته، وكيفية اكتساب صفات المعلم الناجح، والقدرة علي التعامل بمهارة تكنولوجية فائقة مع نظم التعليم الجديدة.

ويحصل الدارسون بنهاية التدريب على إختبار وشهادة لل MCE “Microsoft Certified Educator” .

يهدف مشروع “سفراء الأزهر” إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والخريجين بجامعة الأزهر، وتدريبهم علي كيفية توظيف المهارات التكنولوجية بشكل مثالي للمشاركة في تطوير العملية التعليمية، و رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس للتعامل بشكل إحترافي مع نظم التعليم الجديدة والمدمجة.

ويحصل المتدربون في نهاية الدورة على شهادة MCE ، وهي إحدى الشهادات الدولية المطلوبة لبعض التخصصات في المسابقات للخريجين المتقدمين لوظيفة مدرس وكذا في الجامعات الدولية.