محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يضعان إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر  

كتب سويفى رشدى

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ 47 لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور اللواء أركان حرب مدحت العيسوى رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمرو نبيل رئيس فرع جهاز المخابرات الحربية واللواء أيمن حسني رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الأقباط الارثوذوكس بأسيوط والسادة رؤساء الأفرع الرئيسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية.

بدأت المراسم بقيام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بمصافحة قادة الأفرع الرئيسية بالمنطقة وقيادات مديرية الأمن ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاءًا لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.

كما أهدى محافظ أسيوط ومدير الأمن الدروع التذكارية لقائد المنطقة الجنوبية بمناسبة ذكرى انتصارات اأكتوبر وبادلهم قائد المنطقة الدروع التذكارية للمنطقة.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدًا على دور القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصرنًا الغالية وسلامة أراضيها مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدموه من شهداء دفاعًا عن الوطن موجهًا تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية الذي اقترن اسمه بالبطولة تلو الأخرى عبر تاريخ مصر النضالي الطويل ينتصر ومازال يحقق الانتصار في حروبه التي يخوضها ضد الإرهاب وفي الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على أراضيه داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.