تداول 99 ألف طن و 1678 حاوية و 3837 شاحنة عامة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة

كتب احمد سلامة

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 حيث تواجد بالميناء 70 سفينة ، كما وصلت إلي الميناء 12 سفينة ، وغادرت 8 سفن ، وبلغ عدد السفن العاملة بالارصفة عدد 37 سفينة ، منهم 3 سفن حاويات ، و 5 سفن صب سائل ، و 16 سفينة بضائع عامة ، و 13 سفينة صب جاف ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينة واحدة ، هذا وقد تم دخول وخروج 3837 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، كما خرج من الميناء عدد قطار بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة . هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 76436 طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 22260 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 726 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 952 حاوية . هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 99 ألف طن ، منها 16780 طن بضائع محواه ، و 10068 طن بضائع عامة ، و 54948 طن صب جاف ، و 16900 طن صب سائل . ومن ناحية أخرى إتخذت كل الإدارات العاملة بالميناء كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .