احباط محاولة تهريب اجهزة طبية محظورة وصحة الاسكندرية تحرر 1157 محضرمخالفة

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة ميناء الاسكندرية بالتحفظ على كميات من مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكتروني المتنوعة، ومكملات غذائية، وقطع غيار هواتف محمولة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأدوية بشرية متنوعة، محظورة دخولها البلاد قدرت قيمتها الجمركية 10 ملايين جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. كانت معلومات سرية قد وردت الى ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، تفيد بقيام إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة، كائنة بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها “مستحضرات تجميل” داخل إحدى الحاويات واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد وذلك بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.وتم ضبطها وابلاغ النيابة. من جهة اخرى أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن إدارة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور على 786 منشأة غذائية خلال شهر سبتمبر الماضى ما بين مصانع ومطاعم ومحلات بقالة ومحال عصير وغيرها من المنشآت التى تتعامل فى الغذاء، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من سلامتها حرصا على صحة المواطنين. وقال الدكتور خالد جمال عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى ما تم أخذه من عينات عن طريق مفتشي الأغذية التابعين للمديرية بلغ 2021 عينة غذائية متنوعة، حيث تم تحرير 1157 محضرا والتوصية بغلق 332 منشأة لعدم وجود ترخيص أو نقص فى الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة.