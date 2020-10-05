مسؤول سابق بالمخابرات العامة يرد على تصريحات الجيش الإثيوبي حول سد النهضة

رد وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، على التصريحات الأخيرة لقائد القوات الجوية الإثيوبية بشأن القدرات الدفاعية الإثيوبية حول سد النهضة.

وأكد اللواء محمد رشاد أنه “لا توجد نية لدى مصر في أن تتعامل مع قضية سد النهضة عسكريا، وقد أعلنت ذلك مرارا بأن قضية السد يجب أن تحل سياسيا وليس عسكريا، وهدف مصر من المشاركة في المفاوضات طوال السنوات الماضية هو الوصول لحل يرضي الدول الثلاث”.

وقال لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن التصريحات الإثيوبية المتكررة “التي تستخدم فيها عبارات استعراض العضلات على لسان عسكريين، الهدف منها الاستهلاك المحلي فقط، لأن مصر ليس لديها أي نوايا عدوانية ضد إثيوبيا”، حيث أن موضوع السد لديهم هو مطلب شعبي تلتف حوله كل الجماهير الإثيوبية، فهم يرسلون رسالة داخلية بأنهم قادرون على حماية السد، في الوقت الذي لا توجد فيه أي نوايا مصرية للتعامل العسكري مع القضية.

وتابع وكيل المخابرات السابق: “لا يمكن حل القضايا عسكريا، وبشكل خاص ما يتعلق بالمياه، والذي لا بد أن يكون بالتوافق، فلو فرضنا أنه تم ضرب السد، سوف يقوم الجانب الإثيوبي ببنائه مرة أخرى ويستمر العداء بين الشعوب، وبدلا من حل القضية ندخل في قضية أخرى وهى قضية الاستعدادات العسكرية، وإثيوبيا تتمنى ذلك، لأنه في اعتقادي أن السد به مشاكل فنية كثيرة جدا، وتمنى أن يتدخل طرف عسكريا للتغطية على تلك العقبات”.

وأوضح رشاد: “ما زالت أمام مصر طرق كثيرة لم تستنفذ بعد فيما يتعلق بتلك القضية، فأمامنا مجلس الأمن والأمم المتحدة، هذا النهر إقليمي وليس محلي وينطبق عليه كل الشروط المتعارف عليها فيما يتعلق بالأنهار الدولية، وفي رأيي أن كل القوى الدولية تساند مصر والسودان في قضيتهما، وأديس أبابا تعلم أن قضيتها خاسرة، ومشكلتها أنها تبحث عن المقابل، وبما أن مصر لديها حقوق أساسية في النهر، فهى لم تدخل في هذا الطريق، الأول نأخذ حقوقنا ثم نبحث مسألة التعاون والتنمية بين البلدين باختيارنا وليس فرضا علينا”.

وكان قائد القوات الجوية الإثيوبية، الجنرال يلما مرداسا، قد قال إن سلاح الجو الإثيوبي يؤمن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق ويثير خلافا مع مصر والسودان منذ نحو 10 أعوام.

ونقل موقع “ميريجا” الإثيوبي عن مرداسا، قوله: “لا يمكن حتى لطائر أن يمر بدون إذن منا”، مشيرا إلى أنه يتم تأمين السد على مدار اليوم وخلال الأربع والعشرين ساعة، وكذلك أيام الأسبوع، فيما تنتشر القوات الجوية لحماية السد.

*المصدر: سبوتنيك