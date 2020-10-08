ملحمة العزة والكرامة فى احتفالية اكاديمية الفنون

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يكرمان 15 من أساتذة اكاديمية الفنون وخريجى معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020 فى احتفالها بذكرى انتصارات أكتوبر

عبد الدايم: القوى الناعمة أحد وسائل استنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة الاحتفالية التى نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور اشرف زكى تحت عنوان 6 أكتوبر 1973 ملحمة العزة والكرامة واقيمت بقاعة سيد درويش وأحياها فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية والفنانة منى عبدالغنى ابنة المعهد وكوكبة من الأساتذة والطلاب .

قالت عبد الدايم إن احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر مستمرة طوال شهر اكتوبر في كل محافظات الجمهورية لتعميق وترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن فى الوعي الجمعي ، وأضافت أن قوة مصر الناعمة تعد أحد الوسائل الفاعلة لاستنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وأشادت بالدور البارز لأكاديمية الفنون في خلق أجيال تسهم بشكل ايجابى في إرساء دعائم التنوير ونشر الوعي ، مشيرة الى سعادتها بالمستوى المتميز لطلاب المعهد والذى يؤكد ثراء المستقبل الابداعى للمجتمع .

وقاما وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة بتكريم عدد من أساتذة معهد الموسيقى العربية بالاكاديمية لتفانيهم فى اعداد اجيال من المبدعين واستمرارهم فى اداء رسالتهم اثناء جائحة كورونا وهم الدكتورة نعيمة صادق ، الدكتورة خيرية جميل مصطفى جميل، الدكتورة هدى أحمد محمد على، الدكتور محمد قطب عيسي، الدكتور أحمد يوسف الطويل، الدكتورة سالي علي طموم، الدكتور احمد سعد أمين، الدكتور محمد عبد الستار عبد المعطي، الدكتور أحمد محمود عثمان القصبجي، الدكتور ماجد أحمد سرور، الدكتور مدحت عبد السميع، الدكتورة أميرة أحمد الناصر، الدكتورة منى عبد الغني عباس، مازن دراز وماجدة عويس عبد اللطيف كما تم الاحتفال بخريجى معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020 .