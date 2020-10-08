الجامعة العربية توقع كشاهد على اتفاق جوبا لسلام السودان

وقعت جامعة الدول العربية كطرف شاهد على اتفاق جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتي كان قد تم التوقيع عليها بشكل نهائي بين الأطراف السودانية يوم السبت الماضي في جوبا عاصمة جمهورهية جنوب السودان.

جاء ذلك في احتفالية خاصة أقيمت صباح اليوم الخميس في جوبا بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقيادات الحركات المسلحة السودانية، وكبار مسئولي حكومة جنوب السودان، حيث قام بالتوقيع على الاتفاق السفير خالد عبد الرحيم عبد الغفار مبعوث جامعة الدول العربية ورئيس بعثتها في جوبا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جدد بهذه المناسبة ترحيبه بهذا الاتفاق التاريخي وأثنى على الشجاعة والروح الوطنية العالية التي تحلت بها قيادات الدولة السودانية والحركات المسلحة في سبيل التوصل إليها؛ وأكد أبو الغيط على أن توقيع الجامعة كشاهد على اتفاق السلام إنما يأتي في سياق التزامها الأصيل والكامل بالوقوف بجانب السودان وأهله في كل ما يحقق للبلاد السلام والاستقرار والتنمية، ويساهم في استكمال وانجاح مسيرة واستحقاقات المرحلة الانتقالية التي توافق السودانيون عليها في وثائق المرحلة الانتقالية، والتي كانت الجامعة قد وقعت عليها أيضاً كشاهد مع بقية شركاء السودان الدوليين والاقليميين لدى اطلاقها في الخرطوم في أغسطس 2019 .

كما عبر أبو الغيط عن تقديره العالي للجهد الكبير الذي بذلته جمهورية جنوب السودان طوال الفترة الماضية في قيادة جهود الوساطة ورعاية اتفاق السلام بين الأطراف السودانية وبالالتزام الشخصي للرئيس سلفا كيير بانجاح هذه المسيرة إلى أن وصلت إلى غايتها النهائية المنشودة