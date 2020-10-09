مينا كرم يكتب :”سيرينا أهاروني” هي الحل !!..نقد السياسات و دعم الدولة

بقلم : مينا كرم

هل كل من يعارض في مصر خائن و عميل واخواني ؟

هل نقد السياسات وأداء الحكومة يعد هدما للدولة المصرية ؟

و هل مواجهة وجود فصيل الاخوان المسلمون حله يكون من خلال خفض سقف الحريات ؟

هل ماتت السياسة في مصر ؟

الكاتب صالح مرسي في مسلسل رأفت الهجان وفي أحد المشاهد ذات الدلالة الكبيرة التي جمعت بين رأفت وقيادات المخابرات لاختيار من يقومون بتجنيدهم من نخبة المجتمع الإسرائيلي في ذلك الوقت الذي كان يضم ضباط جيش و تجار وسياسيين كان يضع سيرينا اهاروني – التي قامت بدورها الفنانة تهاني راشد – علي رأس القائمة لمعارضتها الشديدة والمعلنة للسياسات العامة الا انه فوجئ برفض المخابرات لطلبه لانها ” أكثرهم وطنية وإخلاص ولكنها ” و قاموا بتجنيد طابور المصفقين والمطبلاتية والمنتفعين وأبطال الانتهازية السياسية .

يقول لنا هذا المشهد وغيره من الدلائل انه لا يوجد تعارض علي الاطلاق بين نقد السياسات و دعم الدولة طالما كان النقد موضوعي ولصالح الوطن بدون أغراض شخصية ، لقد كافح المناضل اليساري البدري فرغلي من أجل نقد سياسات الحكومة الغاشمة ضد أصحاب المعاشات حتي حصل لرقابة ٩ مليون مواطن علي بعض حقوقهم من خلال قضية العلاوات الخمسة بأساليب سلمية وقانونية وليس بالتخريب او العنف ، و هو الامر الذي انعكس علي رضا عدد لا بأس به عن النظام الذي تتراجع شعبيته فهل كان في سعيه هذا و هو يعارض هدماً للدولة أم بناءً ؟! ولماذا لم تأتي القوائم الوطنية للانتخابات به او بمثله و مثل سيرينا و جاءت بطوابير من المرتزقة الانتهازيين .

ختاما .. سيرينا اهاروني ومن هم علي شاكلتها هم الحل ..