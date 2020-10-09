الحلقة الثانية ..تعرف على “القضايا الرئيسية” في البرنامج الإنتخابي لحزب التجمع “ضد الفقر والفساد والإرهاب”

(..ينظر حزب التجمع للانتخابات النيابية 2020، باعتبارها حلقة من حلقات النضال السياسي والشعبي ـ المتعددة الأشكال والأساليب ـ لتحقيق أهداف الشعب المصري وثوراته الوطنية والشعبية، في التنمية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، في سبيل بناء مصر التي نريدها ويريدها الشعب المصري وقواه الوطنية، وبصفة خاصة عماله وفلاحيه وكادحيه ومنتجي ثرواته القومية..)
إن حزب التجمع في سعيه السياسي لا يعارض أشخاصاً، ولا يشخصن القضايا الكبري أو الصغرى، بل يعارض أو يدعم سياسات محددة، وحتى في رفضه أو وقوفه ضد هذه السياسات أو تلك، لا يتخذ موقف المعارضة للمعارضة أو المعارضة المطلقة، ولا يتخذ مواقف متعجلة، ولا يقف موقف المبالغة أو التكفير أو التخوين أو احتكار الوطنية، ولا يسجل مواقف للتاريخ ، أو يتباهي بالشعار، بل ينطلق من دراسة القضية أو الحدث، فيعارض ما يستوجب المعارضة ويدعم ما يستحق الدعم، ويطرح البدائل، فيتفق ويختلف على أسس موضوعية ووطنية …ومن أجل مصر التي نريدها نقدم – هنا – برنامجنا العام للانتخابات النيابية 2020، متضمنا ـ باختصار ـ رؤيتنا المستقبلية لمصر التي نريدها، مجتمعا ودولة، وبرنامجنا لمواجهة الفقر والبطالة والفساد والإرهاب، ببناء قواعد التنمية الاقتصادية والحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
ـ القضايا الرئيسية
ـ الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية، ومواجهة مخاطر هدمها وتفتيتها، أو دمجها والهيمنة عليها من كيانات ذات تاريخ استعماري، إقليمية ودولية، ووحدة وسلامة المجتمع والشعب والأمة، ومواجهة مخاطر تفكيكه وإدخاله في صراعات طائفية وعرقية وعقائدية ودينية ومذهبية وجهوية .
ـ مواجهة العنف والتطرف والإرهاب باسم الدين، ومواجهة محاولات تحويل حدود البلاد لساحات للعنف والاقتتال وتهديد الأمن القومي .
ـ التصدي لكافة مخططات هدم أو عرقلة الدولة الوطنية المستقلة، والاصطفاف ضد مؤامرات إضعافها أو الهيمنة عليها أو تفكيكها .
ـ تحقيق التنمية المستدامة .
ـ الوصول لمنظومة عادلة من الحقوق التي تضمن العدالة في الحصول على الحقوق والاحتياجات الأساسية، والتكافؤ في تحمل الأعباء، ونواتج عمليات الإصلاح والتنمية الاقتصادية، وتنمية وتعظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات والطبقات الشعبية والوسطى والمنتجة .
ـ النضال من أجل استكمال عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والوصول لمجتمع جديد يقوم على قواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية، التي تلبي الحقوق والمتطلبات الأساسية للمواطنين .
ـ السعي الممنهج من أجل بناء منظومة وقيم الثقافة الوطنية الديمقراطية والعقلانية، وسيادة قيم التنوير والتفكير العلمي والإبداع .
ـ بناء قواعد الوحدة الوطنية الحقيقية، وسيادة قواعد الحرية والمساواة والمواطنة، وحرية الفكر والاعتقاد .
ـ بناء علاقات مصر العربية والإفريقية والإقليمية علي أسس من استقلال الإرادة الوطنية، وحماية مصالح وحقوق الدولة التاريخية، مع دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
..الحلقة الأولى..
الحلقة الأولى ..تعرف على “هويتنا وتوجهاتنا” في البرنامج الإنتخابي لحزب التجمع “ضد الفقر والفساد والإرهاب”