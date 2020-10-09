الحلقة الثانية ..تعرف على “القضايا الرئيسية” في البرنامج الإنتخابي لحزب التجمع “ضد الفقر والفساد والإرهاب”

(..ينظر حزب التجمع للانتخابات النيابية 2020، باعتبارها حلقة من حلقات النضال السياسي والشعبي ـ المتعددة الأشكال والأساليب ـ لتحقيق أهداف الشعب المصري وثوراته الوطنية والشعبية، في التنمية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، في سبيل بناء مصر التي نريدها ويريدها الشعب المصري وقواه الوطنية، وبصفة خاصة عماله وفلاحيه وكادحيه ومنتجي ثرواته القومية..)

إن حزب التجمع في سعيه السياسي لا يعارض أشخاصاً، ولا يشخصن القضايا الكبري أو الصغرى، بل يعارض أو يدعم سياسات محددة، وحتى في رفضه أو وقوفه ضد هذه السياسات أو تلك، لا يتخذ موقف المعارضة للمعارضة أو المعارضة المطلقة، ولا يتخذ مواقف متعجلة، ولا يقف موقف المبالغة أو التكفير أو التخوين أو احتكار الوطنية، ولا يسجل مواقف للتاريخ ، أو يتباهي بالشعار، بل ينطلق من دراسة القضية أو الحدث، فيعارض ما يستوجب المعارضة ويدعم ما يستحق الدعم، ويطرح البدائل، فيتفق ويختلف على أسس موضوعية ووطنية … ومن أجل مصر التي نريدها نقدم – هنا – برنامجنا العام للانتخابات النيابية 2020 ، متضمنا ـ باختصار ـ رؤيتنا المستقبلية لمصر التي نريدها، مجتمعا ودولة، وبرنامجنا لمواجهة الفقر والبطالة والفساد والإرهاب، ببناء قواعد التنمية الاقتصادية والحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .