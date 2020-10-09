د.عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب لـ”الأهالي”: بين ملتقى روزنبرغ الدولي للسياسات المائية ومحادثات سد النهضة

*بقلم د.عبد الفتاح مطاوع خبير المياه .

على مدى ساعة و نصف، و بمشاركة من خبراء مياه دوليين من قارات العالم قدموا أبحاثهم حول قضايا الساعة، بواسطة تطبيق تكنولوجيا اتصالات برنامج الزووم، دار حديث وحوار هام حول مياه الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة، والاتفاقيات الدولية المحترمة حولها، والقضايا البيئية المستجدة مثل نوعية المياه، والتغيرات المناخية والزيادة السكانية في مدن العالم المختلفة، المتخلفة منها والمتقدمة، والتوقعات المستقبلية لتلك التغيرات فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، واحتمالات ظهور أوبئة أخرى بالمستقبل.

ملتقى روزنبرغ الدولى بكاليفورنيا:

أدار اللقاء خبراء من جامعة كاليفورنيا وبدعم من ملتقى روزنبرغ الدولي للسياسات المائية، وتم عمل استعراض سريع للحالات الدراسية، والزيارات الميدانية التي نفذها الملتقى للعديد من أحواض الأنهار الدولية المشتركة، مثل كولورادو وبريتش كولومبيا وماكينزي بأمريكا الشمالية، وبرانا بأمريكا الجنوبية، و منابع نهري دجلة والفرات بتركيا، ونهر الأردن والبحر الميت، وبعض الأنهار الداخلية مثل ماري دارلنج باستراليا، والإبرو والنهر الكبير بأسبانيا، وبحيرة جاتون بقناة بنما، والتي كان لي شرف المشاركة في زيارتهم جميعاً وكذا تقييمهم على مدى عقدين من الزمان.

وقدم الملتقى عدداً من الحقائق المدهشة التى تم عرضها يوم الأربعاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف نتعرض لأهمها في الفقرات التالية.

قوانين مياه استعمارية في أمريكا وكندا:

الحقيقة الأولى جاءت في عرض الخبير الكندي عن اتفاقية مياه البحيرات العظمى المشتركة، بين الولايات المتحدة الأمريكية والتاج البريطاني نيابة عن كندا المستعمرة البريطانية فى عام ١٩٠٩ ، ولازالت هذه الاتفاقية محترمة بين أمريكا وكندا حتى يومنا هذا، وتمت إضافة بعض البنود الخاصة بالحفاظ على نوعية المياه المناسبة فى عام ١٩٧، من خلال تفاهم أفراد الوفود من أمريكا و كندا على الرغم من اختلاف أصولهم و مجتمعاتهم، و أحيانا اختلاف التوجهات السياسية المضطربة .

وتذكرت على الفور وجود اتفاقات أخرى حول نهر بريتش كولومبيا، بين امريكا و كندا فى القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كانتا مستعمرتين تابعتين للتاج البريطاني، و لا زالت تلك الاتفاقات الدولية محترمة فيما بينهما حتى يومنا هذا، ولم تتعلل دولة منهما بأن مثل هذه الاتفاقيات تمت في العصور الاستعمارية كما يحدث من بعض الأطراف في قارتتا الأفريقية.

مجهودات الاتحاد الأوروبي وتوجيهاته المائية:

الحقيقة الثانية جاءت في عرض الخبير الإسباني عن مجهودات الاتحاد الأوروبي في إدارة المياه السطحية والجوفية الأوروبية المشتركة كماً ونوعاً، من خلال وثيقة توجيهات الاتحاد الأوروبى المائية التى يتم تطبيقها منذ العام ٢٠٠٠ على مدى عقدين من الزمان، وأثبتت جدواها وفوائدها لسكان القارة، على الرغم من وجود بعض بنودها التي تفرض غرامات وعقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذ التوجيهات حسب البرامج الزمنية الموضوعة، وعلى الرغم أيضاً من وجود بعض القضايا الأخرى غير المحسومة، حول إدارة بعض الأنهار المشتركة بين البرتغال وإسبانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاقات مرضية لأطرافه عبر الحوار.

مياه الشرب بمدن العالم:

الحقيقة الثالثة جاءت من خلال عرض الخبيرة من دولة نيكاراجوا ، عن التحديات التى تواجه إدارة المياه بالمدن الحضرية في دول أمريكا الوسطى و الجنوبية، والتغيرات الهائلة التي حدثت على التركيبة السكانية بالمدن، و زيادتها الرهيبة حتى الآن، والمتوقعة حتى عام ٢٠٥٠ ، في ظل أنشطة اقتصادية واجتماعية متنوعة ومختلفة بدول تلك المدن.

فعلى سبيل المثال لا الحصر زاد عدد سكان المدن بالعالم بنسبة ٥٦ ٪؜ من ١٩٦٠ حتى ٢٠١٩ ، و ٨١ ٪؜ في أمريكا الجنوبية و ٧٥ ٪؜ بالاتحاد الأوروبي، و ٦٦٪؜ بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا و ٣٤ ٪؜ بجنوب آسيا.

كما تفيد التوقعات بزيادة فى سكان المدن بالعالم بنسبة ٧٠٪؜ عام ٢٠٥٠ مقارنة بنسبة ٥١٪؜ عام ٢٠١٠ ، و أوروبا ٨٤٪؜ مقارنة ب ٧٣٪؜ ، و أفريقيا ٦٢٪؜ مقارنة ب ٤٠٪؜ ، و آسيا بنسبة ٦٦٪؜ مقارنة ب ٤٣٪؜ ، وزيا.ة سكان المدن بأمريكا الجنوبية ٨٩٪؜ مقارنة ب ٧٩٪؜ ، و أمريكا الشمالية بنسبة ٩٠٪؜ مقارنة ب ٨٢٪؜.

ومن الواضح أن الزيادة التي حدثت في النسب المئوية لزيادة أعداد سكان المدن الحضرية من ١٩٦٠ حتى عام ٢٠١٩ ، و كذلك الزيادة المتوقعة للنسب المئوية لتلك الأعداد من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠٥٠ قد فرضت و سوف تفرض تحديات غير مسبوقة، فيما يتعلق بإدارة مياه الشرب و ضمان وصولها بالكمية الكافية و النوعية المناسبة و توقيت الاستخدام، و كذلك خدمات الصرف الصحى و التخلص الآمن من المخلفات السائلة و الصلبة .

كما أظهر وباء كورونا المستجد و الحاجة الماسة للماء والصابون لغسيل الأيدي ضرورة مواجهة التحديات السابقة، و أيضاً فرض و سوف يفرض أشكالاً جديدة من التنمية العمرانية غير التى كانت سائدة من قبل، سواء أردنا أم لم نرد، و كذا ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات مماثلة بالمناطق الريفية من خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى.

و مع كل ما سبق يجب ألا ننسى التأثيرات التي قد تحدثها التغيرات المناخية، من تغير على مصادر مياه الأمطار و أحواض الأنهار و البحيرات وخزانات المياه الجوفية، بالزيادة أو بالنقصان و التي تغذي تلك المدن .

الخلاصة:

الخلاصة أن دول العالم المتقدمة بالأمريكتين و الاتحاد الأوروبى تحترم اتفاقياتها التاريخية، و تبني عليها و تراقبها، و من هذه الدول يتواجد مراقبون للمفاوضات الجارية في قارتنا حول سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر و السودان و أثيوبيا، و بالتالي أصبح الجميع على المحك.

فيا أيها الاتحاد الأفريقي .. لا تتردد، وعليك أن تظهر للعالم الوجه الأفريقي المحترم، و يا دول العالم المتحضرة المحترمة .. قولوا مثلما تفعلوا في دولكم.

و أخيراً يا مواطني القارة السمراء .. راقبوا قادتكم وحكامكم وكيف يديريون أموركم .. وكيف يُحكِّمون أمور جيرانكم.

فالكل يراقب ويترقب النتائج .. وينظر للميزان الذي تزنون به الأمور.