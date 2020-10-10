شعر.. عَلَى عَجَلٍ، عِنْدَ آخِرِ الأَرْضِ

محمد بن طلحة/ المغرب

عَلَى عَجَلٍ،

بَنَيْتُ الْقَارَبَ.

وَأَطْلَقْتُ اُلْحَمَامَةَ.

لَمْ أَقُلْ لَهَا لَا كَيْفَ تَدُورُ حَوْلَ الأَرْضِ ،

بِعَكْسِ عَقَاِرِبِ الساعَة ِ،

وَلَا كَيْفَ تَطِيرُ فَوْقَ اُلْغُيُومِ

وَتَحْتَ جَنَاحَيْهَا :

بَيْضَةُ أَفْعَى،

وَحَجَرٌ فَلْسَفِيٌ.

فَقَطْ ، أَخَذْتُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِهَا.

وَكَتَبْتُ فَوْقَ بَيْضَةِ الأُفْعَى : أَبْعَدُ اُلطُّرُقِ أَقْرَبُهَا.

ثُمَ قُلْتُ : رَافَقَتْكِ السَلَامَةُ .

وَدَفَنْتُ رَأْسِي بَيْنَ الغُيُومِ.

غَدًا قَارَبٌ آخَرُ .

هَكَذَا جَرَتِ الأُمُورُ

[ فِي اليَوْمِ اَلْمُوَالِي]

قَبْلَ أَنْ أَنَامَ،

أَخَذْتُ وَرَقَةً.

طَويْتًهَا عَلَى هَيْئَةِ قَارَبٍ.

وَكَتَبْتُ : « بَحْرٌ« .

ثُمَ نِمْتُ.

لَمْ يَحْدُثْ شَيْءٌ .

وَلَكِنْ، فِي جَوْفِ النَّوْمِ، تَحَرَّكَ السَّرِيرُ .

وَإِذَا بِي فِي قَارَبٍ .

الْحِيتَانُ تَمْلَأُ الْغُرْفَةَ .

وَالْمَوْجُ أَمَامَ النَّافِذَةِ .

هُنَيْهَةٌ، وَأَمْحُو مَا كَتَبْتُ .

سَأَقْلِبُ الْقَارَبَ .

طَلَعَ النَّهَارُ .

فِي مُنْتَهَى الْحَيْرَةِ، أَنَا

كًأَيِّ بِطْرِيقٍ، فِي قِمَمِ الْجِبَالِ ،

تَرَكْتُ هَاتِفِي فِي وَضْعِ الطَّيَرَانِ، وَنِمْتُ.

وَحِينَ صَحَوْتُ وَجَدْتُ نَفْسِي

فِي السَّفْحِ،

كَجُلْمُودِ صَخْرٍ.

وَلَكِنْ ، لِي جَنَاحَانِ وَمِنْقَارٌ.

قُلْتُ : هَذَا عَجِيبٌ .

وَمِنْ فَرْطِ عَجَبِي

كَمْ حَرَّكْتُ جَنَاحَيَّ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ !

كَمْ عَطَسْتُ !

كَمْ تَثَاءَبْتُ !

وَكَمْ عَضَضْتُ عَلَى شَفَتِي السُّفْلَى !

ثُمَّ جَفَّ الرِّيقُ فِي حُنْجُرَتِي .

جَفَّ تَمَامًا .

وَمَازِلْتُ،

إِلَى يَوْمِنَا هَذَا،

أَتَسَاءَلُ مَعَ نَفْسِي :

مَاذَا عَسَايَ أَنْ أَفْعَلَ ، فَقَطْ بِمِنْقَارٍ مِنْ نُحَاسٍ

وَجَنَاحَيْنِ مِنْ شَمِعٍ،

وَقَصَبٍ؟

مَاذَا عَسَايَ،

فِي هَذَا الْمَتَاهِ،

بَيْنَ اُلْيَابِسَةِ وَالْمِيَاهِ .

بَيْنَ جُلْمُودٍ فِي السَّفْحِ،

وَرِيشَةٍ فِي قِمَمِ اُلْجِبَالِ ؟

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