قصة قصيرة .. غريزة مجنونة

عماد أبو زيد

أذكر أكرم وجلال سمكة. اعترف لي الأول مؤخرًا أن الثاني وجههُ إلى الضغط على التلاميذ؛ لإعطائهم دروسًا خاصة – وقت أن اشتغلتُ بالتدريس، وعملتُ معهما في مدرسة واحدة – وأنه كان يسعى دائمًا لنيل رضاه.

أكرم قوي العضلات، متين البنية، وكان سمكة يستقوي به، إذا وجد نفسه في مرتقى صعبٍ.

آمال كانت متصابية، ولها أولاد بمثل عمرنا آنذاك، تلاعبت بهما. كانت من طنطا، من شارع الحلو، ما زلت أذكر، وما زلت أحتفظ بصورة لها.

كانت تهوى إثارة غرائز الرجال، ودتْ أن تدخلني اللعبة، لا أنكر أني استجبتُ لها في البداية، ثم تراجعتُ.

حاول أكرم وأحيانًا سمكة أن يجذباني إلى جوارهما، في حلبة المصارعة، عندما لاحظاها تحوطني باهتمامها. فطنتُ إلى ما يجول بخاطرهيما، تعاملتُ معهما على نحوٍ لا يُبدي أني متفهم لما يرميان إليه.

بقيتُ في المدرسة أرقب صراعهما، حتى شاهدتُ ذات يوم قطعًا غائرًا في وجه سمكة.