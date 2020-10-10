“القاهرة” تشدد إجراءاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب .

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسي مع توفير المطهرات وادوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه ، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات .

واضاف مدير المديرية انه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة ، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول ، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة .

واضاف مدير المديرية انه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة