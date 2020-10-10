” ائتلاف أولياء الأمور” يطلق مبادرة ” ابنك يستطيع” لتشجيع الطلاب علي نظم التعليم في العام الجديد

أعلن ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، برئاسة عبير أحمد، عن أطلاق مبادرة جديدة بعنوان ” ابنك يستطيع”، وذلك لتشجيع الأمهات وأولياء الأمور لأبنائهم علي نظم الدراسة الحديثة في العام الدراسي الجديد والتي تعتمد بشكل أساسي علي الأونلاين والمنصات التعليمية والبرامج التليفزيونية.

وقالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور إن العام الدراسي الجديد سيشهد طرق جديدة ومختلفة وحديثة للتعلم بسبب الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا علي مصر والعالم، حيث سيتم الأعتماد علي المنصات التعليمية واليرامج التلفزيونية واستخدام الإنترنت بشكل اساسي في نظام الأونلاين فضلا عن عودة مجموعات التقوية في المدارس.

وأشارت عبير ، في تصريحات صحفية، إلي أن هناك تخوف كبير من جانب الأمهات وأولياء الأمور من طرق التعليم الحديثة في العام الجديد، خاصة من عدم قدرة أبنائهم وتفاعلهم مع النظم الجديدة وقد يؤثر علي درجتهم، فضلا عن تعرضهم لضغط كبير في متابعة أبنائهم بشكل مستمر، الأمر الذي يحتاج إلي تكاتف وتعاون الجميع لحين مرور جائحة كورونا .

ومن جانبها، قالت أميرة محمود منسق إئتلاف أولياء الأمور، إن الهدف من مبادرة ” ابنك يستطيع” هو تشجيع الأمهات لأبنائهم علي نظم التعليم الحديثة لتهيئة الجو والمناخ المناسب لهم علي سهولة التعامل معها والتفوق فيها لتنمية قدراتهم وأفكارهم علي البحث والحصول علي المعلومة ليس في المنهج الدراسي فقط، مستطردة: ” لازم الام تقول لأبنها، انت شاطر ودي طرق جديدة وحديثة هتفيدك أكثر، ولازم تتعود عليها، علشان هتتعامل بها بالجامعه وفي سوق العمل بعد التخرج”.

وأكدت أميرة، علي أهمية دور المعلم في تشجيع الطلاب علي النظم الجديدة، وكسر الرهبة التي تتنابهم منها والعمل علي تحمسهم وتشجعهم علي التفوق، مشددة علي دور المعلم في مساعدة الطلاب والرد علي جميع استفسارتهم، قائلة : ” لازم كلنا نبقا ايد واحدة من اجل مصلحة أولادنا، والجميع يتعاون حتي نخرج من هذة الجائحة بسلام وحفظ الله مصر”.

كما تهدف المبادرة التي أطلقها الإئتلاف بالتعاون مع اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلي ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتخصيص صفحة علي الفيس بوك للرد علي أستسفسارات أولياء الأمور والطلاب ، يتولي مسئوليتها مجموعة من المتخصصين في نظم التعليم الجديدة للرد علي اي طالب يتعثر في الدخول عليها أو يتعرض لاي مشكله فيها، بحيث تكون الصفحة الجديدة تشبه غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة، تنطلق مع بداية اول يوم دراسي وتستمر لعدة أسابيع لحين فهم جنيع الطلاب للنظم الجديدة وطريقة التعامل معها.