اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تواصل إجتماعاتها الدورية برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه .

وتجدر الإشارة الى أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عالي وجاري التعامل معه طبقاً للسيناريوهات الموضوعة وتشير بيانات الرصد الى إستمراره حتي منتصف نوفمبر القادم .