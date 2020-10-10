“الزراعة”: جمع وتدوير أكثر من ١.٤ مليون طن قش الأرز وتنظيم ٩٩٠ ندوة ارشادية في ٦ محافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة انه تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة ٧٧٣ ألف و٢٧ فدان وبلغت كمية القش مليون و ٤٣٤ ألف و٤٩٠ طن ويأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز ان عدد مواقع تجميع قش الأرز ٦١٢ موقع في ٦ محافظات حيث تم كبس ٥٦٩ ألف و٥٤٣ طن وتم فرم ٢٧٨ ألف و٢٠٨ طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة ٤١١ ألف و٦٣٦ فدان.

مضيفاً انه تم عمل ٤٠٣ كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج ٣٨٩ طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

مؤكدا انه تم تنفيذ ٩٩٠ ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).