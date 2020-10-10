الخارجية الروسية تعرب عن قلق بلادها من التأخير في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية.

وأضافت زاخاروفا أنه من دواعي القلق التأخير غير المبرر في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بدلا من غسان سلامة، الذي ترك منصبه في مارس من هذا العام.

هذا وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا السابق، غسان سلامة، قد أعلن في مارس عن تركه المنصب، وتم تعيين القائمة بأعمال الممثل الخاص في ليبيا، ستيفاني ويليامز.