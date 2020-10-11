تجار سوق الجمعة يستغيثون من تعنت مديرة الإسكان بالإسماعيلية

÷كتب أيمن جلال:

تقدم أكثر من تاجر من تجار سوق الجمعة من تعنت مديرة الإسكان بالإسماعيلية بسبب المخالفة الصريحة في تنفيذ مشروع المحلات المتطور حيث فوجي ألجميع أن هناك محلات عند التنفيذ مخالفة للرسومات من حيث المقاسات والمساحة حيث بحيث يكون المحل بعرض 160×290 وبحيث لا يصلح للغرض المنشي آلية حيث أقل فرش خضار أو فاكهة الحد الأدنى لة 2متر وقد خاطب التجار محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة الذي أكد على رفضة لهذا الأمر..

كما اعترضت أيضا اللجنة المشكلة من هيئة تطوير العشوائيات وطالبت بتعديل مساحة المحلات ولكن مازالت الأستاذ دعاء مديرة الإسكان بالإسماعيلية تصر على رفض أي تعديل بالمحلات في تعنت واضح ضد صغار البائعين ولذلك يستغيث صغار التجار والبائعين بمحافظ الإسماعيلية و وزير التنمية المحلية وهيئة تطوير العشوائيات للتدخل لرفع الظلم الواقع على صغار البائعين من مديرة الإسكان وذلك في إطار سعي الدولة ومجهودات رئيس الجمهورية رفع كفاءة الأسواق وتطوير العشوائيات من أجل أن يكون المظهر الحضاري عنوان لهذة المرحلة