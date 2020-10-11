“انفينكس” تطلق HOT 10 في السوق المصري.. “ملك اللعب” الجديد

أطلقت انفينكس الشركة العالمية الأسرع نمواً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، أقوى هاتف ذكي للألعاب والترفيه في السوق المصري، وهو هاتف HOT 10 “ملك الألعاب” من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تابعه عشرات الألاف من معجبيها ومستخدميها في مصر.

وتم تصميم HOT 10 الجديد ليناسب احتياجات الشباب من تصميم هندسي جديد لامع وأنيق ومصمم، ليوفر للمستخدمين متعة وترفيه وإمكانيات غير محدودة.

من جانبه قال أندريا روان، مدير العلامة التجارية Infinix Mobile مصر: “نحن فخورون جدًا بأن نقدم لكم أحدث ما في سلسلة HOT، حيث تم تصميم HOT 10 بالفعل لحياة أكثر ذكاءً، خاصةً مع نظام التشغيل XOS 7.0. من انفينكس.

وأضاف: “يتميز XOS7.0 بتصميم مرئي جديد بألوان عصرية وغنية لتعزيز تجربة المستخدم الممتازة. لا يتم دمجه فقط مع الميزات الذكية مثل Smart Scanner وجهاز استقبال مستشعر الأذن و Ulife وما إلى ذلك، ولكنه يتميز أيضًا بالأداء المتميز وأحدث ميزات Android الأصلية، ونحن على ثقة من أن كلاً من معجبينا والمستخدمين الجدد سوف يندهشون من قوة HOT 10 من حيث الألعاب والبرامج، و سيوفر لهم بالتأكيد متعة وإمكانيات غير محدودة”.

في سياق متصل أعلنت انفينكس، عن إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد HOT 10 في السوق المصري بداية من اليوم الخميس 8 أكتوبر بسعر تنافسي 2275 جنيه + سماعة الرأس الجديدة من انفينكس هدية، و للحجز أونلاين وحصرياً من خلال موقع سوق دوت كوم، ومنصة X-PARK الإلكترونية بجانب الدخول في سحب على 3 سماعات اير بودز XE15 لمن قاموا بالحجز المسبق فى نفس ليلة الإطلاق.

معالج ألعاب قوي

لأول مرة في سلسلة HOT، سيحتوي الهاتف الجديد على MediaTek Helio G70 القوي مع شريحة MediaTek HyperEngine Game Technology، مما يمنح المستخدمين تجربة “السرعة القصوى” فى اللعب على برامج الألعاب عالية التحميل.

وتضمن تقنية MediaTek HyperEngine Game أو “محرك إدارة الموارد الذكي” أداءً مستدامًا وتشغيل ألعاب أطول بجانب إدارة ذكية وديناميكية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة وفقًا للقياسات النشطة لعوامل الطاقة والحرارة واللعب، وهو ما يوفر أداء أكثر سلاسة في محركات الألعاب ذات التحميل الثقيل والمشاهد الصعبة مع تحسين كفاءة الطاقة والاتصال للاستمتاع باللعب لفترة أطول ودون انقطاع، بالإضافة إلى شاشته الأكبر حجمًا، لذلك فإن HOT 10 يقدم أفضل الخيارات لمحبي الألعاب.

شاشة كاملة متميز

يأتى هاتف HOT 10 مع شاشة Infinity-O بحجم 6.78 بوصة، تحقق رؤية أكبر لمتعة المشاهدة، مما يعزز بشكل كبير من الترفيه وتجربة اللعب، بجانب نحافة الحواف مما يوفر شعورًا مريحًا للمستخدمين.

بطارية العمر الطويل

قل وداعًا للإغلاق المحرج للطاقة المنخفضة، حيث سيحتوي جهاز HOT 10 الجديد على بطارية كبيرة تمت ترقيتها إلى 5200 مللي أمبير / الساعة مع تحسين إمكانات البطارية (أي عمر البطارية) أيضًا من خلال تقنية توفير الطاقة الفريدة للأجهزة من Infinix وتقنية ماراثون الطاقة – لضمان عمر بطارية طويل. ونتائج تجارب لا حصر لها في مختبر بطاريات Infinix اثبتت أن بطارية HOT 10 حتى بعد 800 عملية شحن وتفريغ متتالية وهوما بعنى من 2-3 سنوات من الاستخدام المستمر لن يقل كفاءتها عن 80%.

أحصل على لقطاتك الخاصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يأتي جهاز HOT 10 الجديد مزودًا بكاميرا أمامية ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل عالية الدقة بالتجميل الذكي بالذكاء الاصطناعي حيث يمكنك أن تكون مديرًا خاصًا بك، وتصور بالطريقة التي تريدها وتترك التكنولوجيا تقوم بالباقي.

تأتي الكاميرا الخلفية الرباعية بدقة 16 ميجابكسل مع وضع الرؤية الليلية الفائق، مما يجعل حتى أكثر الأشياء خفوتًا تتألق بشكل رائع، وسوف يفاجأ المستخدمون أيضًا وظيفة التصحيح التلقائي للصور التي ستزيل تلك اللقطات السريعة، لذلك لا داعي للقلق بشأن الصور الباهتة، كما يحتوي HOT 10 أيضًا على كاميرا ماكرو 40 مم تجعل من السهل فهم التفاصيل الدقيقة للعرض واستعادة الإحساس بالتفاصيل.

جودة صوت سينمائية

بوفر HOT 10 تجربة صوتية غامرة وذلك بفضل تقنية معالجة الصوت DTS، وسيسمح ذلك للمستخدمين برفع مستوى المؤثرات الصوتية للتمتع بها أثناء مشاهدة أفلامهم المفضلة أو الاستماع إلى الموسيقى أو الألعاب.

أمان مزدوج لهاتفك

يوفر HOT 10 أيضًا وظائف التعرف على الوجه وفتح بصمات الأصابع للسماح للمستخدمين بالوصول إلى هواتفهم بسلاسة، وتوفر هذه الحماية المزدوجة للمستخدمين بديلاً سهلًا لإلغاء القفل، خاصةً عندما يرتدي المستخدمون أقنعتهم أثناء جائحة Covid-19 الحالي، كما وظيفة بصمة الإصبع الخلفية بالتقاط الصور السريعة في حال الحاجة لذلك.