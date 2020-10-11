تسلم 15 فندقاً عائماً (Nile Cruises) بين الأقصر وأسوان شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك منذ استئناف رحلاتها ١ أكتوبر الجاري، وبعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص أقرت باستيفاء 15 من 35 فندقاً عائما تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، مضيفا أن 13 فندقا منها بمحافظة الأقصر وفندقين بمحافظة أسوان.

الفنادق بالاقصر هي أوبروي زهرة، وأوبروي فيله، وسونستا سان جورج، وذى رويال لي لي، وسونستا صن جوديس، والسودان، وأكامار “اماركو سابقا”، وكوتشرتو، وبرنسيس سارة، وسميراميس 2، وسميراميس 3، وسونستا ستار جوديس، وزي رويال لوتس.

وفنادق محافظة أسوان هي ليفنجستون، وسيلسيا.

وأشار عبد الفتاح العاصي إلى أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

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