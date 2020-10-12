إل جي تطلق أحدث أجهزتها لتنقية الهواء PuriCare 360° فى السوق المصري

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس مصر اليوم عن إطلاق أحدث أجهزتها الخاصة في مجال تنقية الهواء ” PuriCare™️ 360° ” والذي يمثل إضافة جديدة لخطوط الشركة الخاصة بحلول تنقية الهواء الخاصة بالمستهلكين ، حيث يعتمد المنتج الجديد على طريقة فريدة تمنح تنقية هواء عالي كفاءة الجسيمات بزاوية 360 درجة. الجهاز معزز بتكنولوجيا الذكاء الصناعي لضمان سهولة الإستخدام والحد من الضوضاء الصادرة منه.

كما يتميز جهاز إل جي ” PuriCare™️ 360° ” بخاصية معزز التنظيف الذي يمنح هواء نقيا حتى مسافة 24 قدما مساحة تصل إلي 91 متر مربع وتصل درجة ميل الجهاز إلى 55 درجة كما أنه لديه القدرة على الدوران بزاوية 70 درجة لتوزيع الهواء ، وجهاز تنقية الهواء مزود بخاصية إل جي ” LoDecibel ” التي تساعد الجهاز على العمل بأقل مستويات ضوضاء ممكنة لا تتعدى الـ 25 ديسيبل.

يعتمد نظام الفلاتر المتعددة الفريد الخاص بجهاز ” PuriCare 360° ” على فلترين أساسيين الأول هو فلتر تنقية هواء من نوع ” HEPA ” وفلتر آخر مزود بمرشح لإزالة الروائح ، ويحجز نظام فلاتر ” HEPA ” نحو 99.7 % من جزيئات الغبار فائقة الدقة والتي لايتعدى قطرها 0.02 ميكرومتر ، بينما يساهم الفلتر المزود بمرشح إزالة الروائح في التخلص من الضباب الدخاني ، المواد الكيميائية العالقة في الجو والروائح الكريهة كما أن فلتر الهواء مزود بإنذار خاص بضرورة تغيير الفلتر لتنبيه المستخدم بالوقت المناسب للتنظيف أو الإستبدال.

ولمراقبة جودة الهواء بصورة سهلة ، زود إل جي ” PuriCare 360° ” بمؤشر ذكي تتصل به شاشة ” LED ” لمراقبة تغيرات جهاز تنقية الهواء من الأحمر إلى البرتقالي إلى الأصفر ثم الأخضر وذلك مع تحسن جودة الهواء بحيث يستطيع المستخدمون مراقبة ذلك بسهولة ويعتمد جهاز تنقية الهواء على حساس من نوع 1.0 يستطيع كشف الملوثات في قطر واحد أو أقل .

كما زود جهاز تنقية الهواء ” PuriCare 360° ” بتكنولوجيا ” ThinQ ” الخاصة بالذكاء الصناعي والتي تساعد المتسخدمين على السيطرة وضبط الجهاز من أي مكان وفي أي وقت بإستخدام تطبيق إل جي SmartThinQ. كما يمكن السيطرة على الجهاز من خلال الأوامر الصوتية المتوافقة مع أمازون إليكسا وخدمة مساعد جوجل.